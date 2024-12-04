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В 2025 году россиянам предложат еще один рамный внедорожник

В 2025 году россиянам предложат еще один рамный внедорожник - 04.12.2024, ПРАЙМ

В 2025 году россиянам предложат еще один рамный внедорожник

Автопроизводитель BAIC сообщил о появлении на российском рынке в начале следующего года полноразмерного рамного внедорожника BJ60, пишет "Российская газета". | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:20+0300

2024-12-04T15:20+0300

2024-12-04T15:20+0300

экономика

россия

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авто

внедорожники

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Автопроизводитель BAIC сообщил о появлении на российском рынке в начале следующего года полноразмерного рамного внедорожника BJ60, пишет "Российская газета".Отмечается, что данная модель станет у компании второй в линейке внедорожников, где уже присутствует более компактный BJ40, который продается по цене от 3 875 000 рублей до 4 025 000 рублей. При этом она войдет в сегмент, который представленный рядом полновесных внедорожников, например, таких как Haval H9 и Tank 500.По данным издания, BAIC BJ60 обладает габаритами 5040 x 1955 x 1925 мм, колесная база составляет 2820 мм. Модель для российского рынка получила силовую установку типа "мягкий гибрид", сочетающую в себе двигатель внутреннего сгорания с 48-вольтным стартером-генератором. Основную работу берет на себя дизель объемом 2,0 литра мощностью 163 лошадиных силы и крутящим моментом 400 Нм. В паре с ним функционирует восьмиступенчатый автомат. Полный привод в BJ60 работает по принципу Part-Time.

https://1prime.ru/20241203/avto-853255664.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, baic, авто, внедорожники