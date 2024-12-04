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В 2025 году россиянам предложат еще один рамный внедорожник - 04.12.2024, ПРАЙМ
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В 2025 году россиянам предложат еще один рамный внедорожник
В 2025 году россиянам предложат еще один рамный внедорожник - 04.12.2024, ПРАЙМ
В 2025 году россиянам предложат еще один рамный внедорожник
Автопроизводитель BAIC сообщил о появлении на российском рынке в начале следующего года полноразмерного рамного внедорожника BJ60, пишет "Российская газета". | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:20+0300
2024-12-04T15:20+0300
экономика
россия
baic
авто
внедорожники
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Автопроизводитель BAIC сообщил о появлении на российском рынке в начале следующего года полноразмерного рамного внедорожника BJ60, пишет "Российская газета".Отмечается, что данная модель станет у компании второй в линейке внедорожников, где уже присутствует более компактный BJ40, который продается по цене от 3 875 000 рублей до 4 025 000 рублей. При этом она войдет в сегмент, который представленный рядом полновесных внедорожников, например, таких как Haval H9 и Tank 500.По данным издания, BAIC BJ60 обладает габаритами 5040 x 1955 x 1925 мм, колесная база составляет 2820 мм. Модель для российского рынка получила силовую установку типа "мягкий гибрид", сочетающую в себе двигатель внутреннего сгорания с 48-вольтным стартером-генератором. Основную работу берет на себя дизель объемом 2,0 литра мощностью 163 лошадиных силы и крутящим моментом 400 Нм. В паре с ним функционирует восьмиступенчатый автомат. Полный привод в BJ60 работает по принципу Part-Time.
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россия, baic, авто, внедорожники
Экономика, РОССИЯ, BAIC, Авто, внедорожники
15:20 04.12.2024
 
В 2025 году россиянам предложат еще один рамный внедорожник

"РГ": в России в 2025 году появится внедорожник BAIC BJ60 с дизелем и автоматом

© Фото : BAICАвтомобиль BAIC BJ60
Автомобиль BAIC BJ60 - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© Фото : BAIC
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Автопроизводитель BAIC сообщил о появлении на российском рынке в начале следующего года полноразмерного рамного внедорожника BJ60, пишет "Российская газета".
Отмечается, что данная модель станет у компании второй в линейке внедорожников, где уже присутствует более компактный BJ40, который продается по цене от 3 875 000 рублей до 4 025 000 рублей. При этом она войдет в сегмент, который представленный рядом полновесных внедорожников, например, таких как Haval H9 и Tank 500.
По данным издания, BAIC BJ60 обладает габаритами 5040 x 1955 x 1925 мм, колесная база составляет 2820 мм. Модель для российского рынка получила силовую установку типа "мягкий гибрид", сочетающую в себе двигатель внутреннего сгорания с 48-вольтным стартером-генератором. Основную работу берет на себя дизель объемом 2,0 литра мощностью 163 лошадиных силы и крутящим моментом 400 Нм. В паре с ним функционирует восьмиступенчатый автомат. Полный привод в BJ60 работает по принципу Part-Time.
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ЭкономикаРОССИЯBAICАвтовнедорожники
 
 
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