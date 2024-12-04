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Юань открыл торги 4 декабря снижением

Юань открыл торги 4 декабря снижением - 04.12.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 4 декабря снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 14,32 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 14,32 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 12 копеек, до 14,32 рубля.

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