https://1prime.ru/20241204/yuan-853309615.html
Юань открыл торги 4 декабря снижением
Юань открыл торги 4 декабря снижением - 04.12.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 4 декабря снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 14,32 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:05+0300
2024-12-04T10:05+0300
2024-12-04T10:13+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/82168/62/821686243_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e88a30740927e4ae62fb3472388cb247.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 14,32 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 12 копеек, до 14,32 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82168/62/821686243_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_34a554eaebf887084f4bc0fc1bd5ac45.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 4 декабря снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 14,34 рубля
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 14,32 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 12 копеек, до 14,32 рубля.