https://1prime.ru/20241204/yuan-853332990.html

Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля

Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля - 04.12.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля

Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 14,33 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:05+0300

2024-12-04T19:05+0300

2024-12-04T19:05+0300

китайский юань

биржевые торги

мосбиржа

юань

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 14,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 14,33 рубля.

https://1prime.ru/20241204/kurs-853328618.html

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биржевые торги, мосбиржа, юань