https://1prime.ru/20241204/yuan-853332990.html
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля - 04.12.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля
Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 14,33 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:05+0300
2024-12-04T19:05+0300
2024-12-04T19:05+0300
китайский юань
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 14,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 14,33 рубля.
https://1prime.ru/20241204/kurs-853328618.html
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги снижением на 11 копеек, до 14,33 рубля