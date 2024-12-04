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Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля - 04.12.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля
Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 14,33 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:05+0300
2024-12-04T19:05+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 14,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 14,33 рубля.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
19:05 04.12.2024
 
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 14,33 рубля

Юань на Мосбирже завершил торги снижением на 11 копеек, до 14,33 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 14,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 14,33 рубля.
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 декабря
17:10
 
Китайский юаньбиржевые торгиМосбиржаюань
 
 
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