https://1prime.ru/20241204/yuan-853334607.html

Рубль продемонстрировал уверенный рост к юаню

Рубль продемонстрировал уверенный рост к юаню - 04.12.2024, ПРАЙМ

Рубль продемонстрировал уверенный рост к юаню

Рубль по итогам среды продемонстрировал уверенный рост к юаню на Мосбирже, следует из данных площадки. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:47+0300

2024-12-04T19:47+0300

2024-12-04T19:47+0300

китайский юань

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мосбиржа

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам среды продемонстрировал уверенный рост к юаню на Мосбирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 14,33 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.37 мск дешевеет на 0,5%, до 73,25 доллара за баррель. РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ Юань упал на 0,76%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 14,13-14,38 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 87 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль приходит в себя, по мере того как урегулируются сложности с трансграничным движением валюты, вызванные последними санкциями. Курсы валют опускаются к экономически более обоснованным и комфортным значениям. К концу года юань может отступить ниже 14, доллар – под 100 рублей. Сдерживается восстановление рубля острой геополитикой, сезонным повышением потребительской активности и характерным для завершения года всплеском бюджетных расходов", - рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Ближайшим событием, способным оказать влияние на глобальные позиции американской валюты, будет пятничная публикация ноябрьского отчета по рынку труда США, добавил эксперт. "Внебиржевая площадка в середине недели не отличалась волатильностью. Банки и ключевые участники торгов учитывали конъюнктуру - от геополитики до уровня ставки и цен на нефть",- комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Анонс Минфина об увеличении покупок валюты по бюджетному правилу с 4,2 до 5,4 миллиарда рублей в сутки не оказал влияние на курс, учитывая приостановку покупок валюты до конца текущего года", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗЫ "Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня – 14,15-14,75 рубля, по доллару – 102-106 рублей", - рассказал Буйволов. В целом ситуация на валютном рынке стабилизировалась и курс может продолжить постепенное движение в сторону 14 рублей за юань, считает Григорьев.

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россия, биржевые торги, юань, мосбиржа