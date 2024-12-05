https://1prime.ru/20241205/avto-853319953.html

Назван главный критерий, по которому в России выбирают автомобиль

Назван главный критерий, по которому в России выбирают автомобиль - 05.12.2024, ПРАЙМ

Назван главный критерий, по которому в России выбирают автомобиль

Более половины (54%) россиян владеют личным автомобилем. Среди них 29% имеют в собственности свой первый автомобиль, 27% – второй, а 20% — уже третий по счету,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T08:25+0300

2024-12-05T08:25+0300

2024-12-05T08:25+0300

авто

китайские авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Более половины (54%) россиян владеют личным автомобилем. Среди них 29% имеют в собственности свой первый автомобиль, 27% – второй, а 20% — уже третий по счету, подсчитали эксперты Авито Рекламы и Авито Авто.Главным фактором при выборе автомобиля опрошенные по-прежнему называют стоимость (76%), а одними из важных каналов для получения информации — рекомендации знакомых (50%) и реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (28%).Большинство респондентов покупает свой первый автомобиль в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (36% и 37% опрошенных соответственно). Всего 4% получили собственное авто в подарок. Реже всего первый автомобиль покупают в возрасте 55-64 лет (1%).Практически каждый третий участник опроса (29%) на данный момент владеет своим первым автомобилем, у 27% - второе авто, у 20% — третье. Почти четверть опрошенных сменили четыре и более машин.В основном россияне покупают автомобили в дилерских центрах (34%) и на специализированных онлайн-площадках (34%). Молодежь от 18 до 34 лет чаще всего доверяет сайтам объявлений, а респонденты старше 65 лет чаще других обращаются к дилерам. Треть опрошенных (31%) покупала автомобиль у друзей или родственников.

https://1prime.ru/20241204/avto-853314382.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, спрос на легковые авто