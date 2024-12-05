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В АТОР зафиксировали снижение спроса на туры в Грузию - 05.12.2024, ПРАЙМ
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В АТОР зафиксировали снижение спроса на туры в Грузию
В АТОР зафиксировали снижение спроса на туры в Грузию - 05.12.2024, ПРАЙМ
В АТОР зафиксировали снижение спроса на туры в Грузию
Продажи туров в Грузию замедлились из-за беспорядков в этой стране, но массовых отказов от поездок и переносов бронирований нет, говорится в сообщении... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T19:09+0300
2024-12-05T19:09+0300
экономика
россия
атор
грузия
туризм
тбилиси
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Продажи туров в Грузию замедлились из-за беспорядков в этой стране, но массовых отказов от поездок и переносов бронирований нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Спрос на грузинском направлении за последние 7-10 дней снизился, количество новых бронирований сократилось до минимума. На текущий момент массовых отказов от поездок в эту страну на новогодние праздники и зимний сезон нет, но туристы внимательно следят за ситуацией", - сообщили в АТОР, добавив, что массовых переносов бронирований также не наблюдается. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе. Протестующие используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы. "Туристы обычно наблюдают неделю, а потом принимают решение. Если ситуация не стабилизируется, путешественники, у которых есть возможность отказываться от поездки в Грузию без потерь или с минимальными издержками, начнут это делать. Скорее всего, не откажутся от своих планов те, у кого куплены дорогие или невозвратные билеты", – приводится в сообщении ассоциации комментарий вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина. Как поясняют эксперты, все экскурсионные программы в Тбилиси проходят через центр грузинской столицы, Старый город, где сосредоточены основные достопримечательности, но к зданию парламента туристов не водят. "С учетом текущей ситуации, туристические группы не проходят мимо здания парламента, где проходят протесты. Вместо этого они осматривают площадь Свободы и идут в сторону моста Мира или улочек Старого города", - сообщили в ассоциации.
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россия, атор, грузия, туризм, тбилиси
Экономика, РОССИЯ, АТОР, ГРУЗИЯ, Туризм, Тбилиси
19:09 05.12.2024
 
В АТОР зафиксировали снижение спроса на туры в Грузию

АТОР: спрос на туры в Грузию снизился из-за беспорядков, но массовых отказов нет

© Unsplash/Mostafa MerajiТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия
© Unsplash/Mostafa Meraji
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Продажи туров в Грузию замедлились из-за беспорядков в этой стране, но массовых отказов от поездок и переносов бронирований нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Спрос на грузинском направлении за последние 7-10 дней снизился, количество новых бронирований сократилось до минимума. На текущий момент массовых отказов от поездок в эту страну на новогодние праздники и зимний сезон нет, но туристы внимательно следят за ситуацией", - сообщили в АТОР, добавив, что массовых переносов бронирований также не наблюдается.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе. Протестующие используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.
"Туристы обычно наблюдают неделю, а потом принимают решение. Если ситуация не стабилизируется, путешественники, у которых есть возможность отказываться от поездки в Грузию без потерь или с минимальными издержками, начнут это делать. Скорее всего, не откажутся от своих планов те, у кого куплены дорогие или невозвратные билеты", – приводится в сообщении ассоциации комментарий вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.
Как поясняют эксперты, все экскурсионные программы в Тбилиси проходят через центр грузинской столицы, Старый город, где сосредоточены основные достопримечательности, но к зданию парламента туристов не водят. "С учетом текущей ситуации, туристические группы не проходят мимо здания парламента, где проходят протесты. Вместо этого они осматривают площадь Свободы и идут в сторону моста Мира или улочек Старого города", - сообщили в ассоциации.
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ЭкономикаРОССИЯАТОРГРУЗИЯТуризмТбилиси
 
 
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