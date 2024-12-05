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Грузоперевозки между ДВЖД и Харбинской железнодорожной корпорацией выросли

Грузоперевозки между ДВЖД и Харбинской железнодорожной корпорацией выросли - 05.12.2024, ПРАЙМ

Грузоперевозки между ДВЖД и Харбинской железнодорожной корпорацией выросли

Грузоперевозки между Дальневосточной железной дорогой (ДВЖД) и Харбинской железнодорожной корпорацией с начала года выросли на 22,2%, почти до 13 миллионов... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T05:11+0300

2024-12-05T05:11+0300

2024-12-05T05:11+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – ПРАЙМ. Грузоперевозки между Дальневосточной железной дорогой (ДВЖД) и Харбинской железнодорожной корпорацией с начала года выросли на 22,2%, почти до 13 миллионов тонн, сообщает ДВЖД. Во Владивостоке прошла встреча делегации Харбинской железнодорожной корпорации и руководителей ДВЖД, стороны обсудили развитие перевозок через пограничные переходы Гродеково (Приморье) - Суйфэньхэ и Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян. "Грузоперевозки в экспортно-импортном направлениях по итогам 11 месяцев 2024 года между ДВЖД и Харбинской железнодорожной корпорацией выросли на 22,2% к аналогичному периоду 2023 года и составил 12,9 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Во время встречи участники обсудили развитие инфраструктуры пограничных пунктов пропуска и подходов к ним, внедрение новых технологий, которые позволят увеличить грузопоток. Например, на станции Суйфэньхэ ведется реконструкция приемоотправочных путей, что позволит увеличить составность поездов до 71 условного вагона.

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бизнес, россия, владивосток, приморье, двжд