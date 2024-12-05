https://1prime.ru/20241205/kurs-853366892.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 декабря - 05.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 11,66 копейки - до 14,1399 рубля, курс доллара - на 85,24 копейки, до 103,3837 рубля, | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T17:59+0300
2024-12-05T17:59+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 11,66 копейки - до 14,1399 рубля, курс доллара - на 85,24 копейки, до 103,3837 рубля, курс евро - на 42,39 копейки, до 109,7802 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 декабря
ЦБ: курс юаня на 6 декабря - 14,14 руб, доллара - 103,38 руб, евро - 109,78 руб
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 11,66 копейки - до 14,1399 рубля, курс доллара - на 85,24 копейки, до 103,3837 рубля, курс евро - на 42,39 копейки, до 109,7802 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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