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В России запустили сервис услуг в МФЦ по биометрии

В России запустили сервис услуг в МФЦ по биометрии - 05.12.2024, ПРАЙМ

В России запустили сервис услуг в МФЦ по биометрии

Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта запущен в России, впервые технология внедрена в Челябинске, а до конца года она появится в... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T11:39+0300

2024-12-05T11:39+0300

2024-12-05T11:39+0300

россия

мфц

биометрия

сбор биометрических данных

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта запущен в России, впервые технология внедрена в Челябинске, а до конца года она появится в Липецкой и Ленинградской областях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Челябинская область стала первым регионом, где запустился сервис обслуживания в МФЦ без необходимости предъявления паспорта. До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны", - сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении. Так, для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ. После идентификации у оператора центра сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг. Григоренко подчеркнул, что использование биометрии добровольно и является дополнением к уже существующим способам обслуживания. "В результате человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением биометрии", – добавил руководитель аппарата правительства. В аппарате отметили, что новый способ обслуживания будет доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать очно в 12 тысячах банков по всей стране. При этом каждый пользователь системы может управлять своими данными: на портале "Госуслуги" можно проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить образец.

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россия, мфц, биометрия, сбор биометрических данных