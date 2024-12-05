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"М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей
"М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей - 05.12.2024, ПРАЙМ
"М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей
Группа "М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей на любые цели, срок выплаты составляет до 12 месяцев, рассказали в компании. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T12:01+0300
2024-12-05T12:01+0300
2024-12-05T12:01+0300
экономика
россия
м.видео-эльдорадо
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей на любые цели, срок выплаты составляет до 12 месяцев, рассказали в компании. "Группа "М.Видео-Эльдорадо" ... в рамках развития собственного финтех-направления объявляет о запуске новой услуги для клиентов, позволяющей быстро оформить заявку на заем и получить деньги на карту в личном кабинете покупателя в мобильных приложениях "М.Видео" и "Эльдорадо". ... Всего можно получить до 100 000 рублей со сроком выплаты до 12 месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оформления услуги нужно оставить заявку в приложении, указав паспортные данные. Процедура одобрения занимает до трех минут. Далее в мобильном приложении клиенту необходимо подписать договор по смс и ввести данные банковской карты. Получение услуги доступно и офлайн. Там добавили, что клиент может тратить денежные средства как для оформления покупок в самом магазине "М.Видео-Эльдорадо", "так и на любые другие цели". Погашение без комиссии, а оплата производится с банковской карты, привязанной к профилю.
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россия, м.видео-эльдорадо
Экономика, РОССИЯ, М.Видео-Эльдорадо
"М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей
"М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тыс руб с выплатой до года
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей на любые цели, срок выплаты составляет до 12 месяцев, рассказали в компании.
"Группа "М.Видео-Эльдорадо" ... в рамках развития собственного финтех-направления объявляет о запуске новой услуги для клиентов, позволяющей быстро оформить заявку на заем и получить деньги на карту в личном кабинете покупателя в мобильных приложениях "М.Видео" и "Эльдорадо". ... Всего можно получить до 100 000 рублей со сроком выплаты до 12 месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оформления услуги нужно оставить заявку в приложении, указав паспортные данные. Процедура одобрения занимает до трех минут. Далее в мобильном приложении клиенту необходимо подписать договор по смс и ввести данные банковской карты. Получение услуги доступно и офлайн.
Там добавили, что клиент может тратить денежные средства как для оформления покупок в самом магазине "М.Видео-Эльдорадо", "так и на любые другие цели". Погашение без комиссии, а оплата производится с банковской карты, привязанной к профилю.
"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили объединение брендов