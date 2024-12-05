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"М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей

"М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей - 05.12.2024, ПРАЙМ

"М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей

Группа "М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей на любые цели, срок выплаты составляет до 12 месяцев, рассказали в компании. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T12:01+0300

2024-12-05T12:01+0300

2024-12-05T12:01+0300

экономика

россия

м.видео-эльдорадо

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 тысяч рублей на любые цели, срок выплаты составляет до 12 месяцев, рассказали в компании. "Группа "М.Видео-Эльдорадо" ... в рамках развития собственного финтех-направления объявляет о запуске новой услуги для клиентов, позволяющей быстро оформить заявку на заем и получить деньги на карту в личном кабинете покупателя в мобильных приложениях "М.Видео" и "Эльдорадо". ... Всего можно получить до 100 000 рублей со сроком выплаты до 12 месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оформления услуги нужно оставить заявку в приложении, указав паспортные данные. Процедура одобрения занимает до трех минут. Далее в мобильном приложении клиенту необходимо подписать договор по смс и ввести данные банковской карты. Получение услуги доступно и офлайн. Там добавили, что клиент может тратить денежные средства как для оформления покупок в самом магазине "М.Видео-Эльдорадо", "так и на любые другие цели". Погашение без комиссии, а оплата производится с банковской карты, привязанной к профилю.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, м.видео-эльдорадо