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Мишустин поручил разработать законопроект "О платформенной экономике"

Мишустин поручил разработать законопроект "О платформенной экономике" - 05.12.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил разработать законопроект "О платформенной экономике"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития разработать и внести в правительство к февралю 2025 года законопроект "О платформенной... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T14:12+0300

2024-12-05T14:12+0300

2024-12-05T14:12+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития разработать и внести в правительство к февралю 2025 года законопроект "О платформенной экономике", сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития. "Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать и внести в установленном порядке в правительство РФ проект федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации"… Срок исполнения поручения - февраль 2025 года", - говорится в сообщении. Вместе с основным законопроектом в правительство должны быть внесены проекты законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации" и "О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". "Платформизация экономики - это тренд, который кардинально меняет структуру рынков, бизнес-модели и паттерны потребительского поведения. В процессе регулирования необходимо найти баланс интересов, не затормозить развитие платформенной экономики. Подготовленные законопроекты должны не только обеспечить этот баланс, но и решить ключевые вопросы, с которыми граждане и бизнес сталкиваются при использовании цифровых платформ", - приводятся в релизе слова министра экономического развития России Максима Решетникова. В министерстве напомнили, что законопроект "О платформенной экономике" в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. "Новое регулирование вводит требования к деятельности платформ, взыскания в случае их нарушения, определяет права сотрудников. В частности, предлагается единая система понятий, в том числе "платформенная экономика", "цифровая платформа". В перспективе планируется создание реестра посреднических цифровых платформ. Устанавливаются базовые правила для прозрачного взаимодействия бизнеса и платформ, определяется их ответственность в вопросах защиты прав потребителей, вводятся особенности взаимодействия с партнерами - исполнителями услуг - физлицами", - пояснили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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