https://1prime.ru/20241205/neft-853345936.html

Сечин назвал ключевые составляющие глобальной энергобезопасности

Сечин назвал ключевые составляющие глобальной энергобезопасности - 05.12.2024, ПРАЙМ

Сечин назвал ключевые составляющие глобальной энергобезопасности

Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T10:13+0300

2024-12-05T10:13+0300

2024-12-05T10:22+0300

энергетика

нефть

газ

игорь сечин

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин."По прогнозам Bank of America, экономический рост в развивающихся странах и развитие центров данных приведут к годовому приросту потребления энергии до 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов. При этом в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это означает, что нефть и газ продолжают и будут продолжать играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

https://1prime.ru/20241204/neft-853332174.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, игорь сечин