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Сечин назвал ключевые составляющие глобальной энергобезопасности
Сечин назвал ключевые составляющие глобальной энергобезопасности - 05.12.2024, ПРАЙМ
Сечин назвал ключевые составляющие глобальной энергобезопасности
Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:13+0300
2024-12-05T10:13+0300
2024-12-05T10:22+0300
энергетика
нефть
газ
игорь сечин
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин."По прогнозам Bank of America, экономический рост в развивающихся странах и развитие центров данных приведут к годовому приросту потребления энергии до 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов. При этом в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это означает, что нефть и газ продолжают и будут продолжать играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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нефть, газ, игорь сечин
Энергетика, Нефть, Газ, Игорь Сечин
Сечин назвал ключевые составляющие глобальной энергобезопасности
Сечин: нефть и газ играют ключевую роль в обеспечении энергобезопасности
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"По прогнозам Bank of America, экономический рост в развивающихся странах и развитие центров данных приведут к годовому приросту потребления энергии до 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов. При этом в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это означает, что нефть и газ продолжают и будут продолжать играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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