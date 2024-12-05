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Глава "Роснефти" назвал факторы формирования цен на нефть в перспективе - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Глава "Роснефти" назвал факторы формирования цен на нефть в перспективе
Глава "Роснефти" назвал факторы формирования цен на нефть в перспективе - 05.12.2024, ПРАЙМ
Глава "Роснефти" назвал факторы формирования цен на нефть в перспективе
Мировые цены на нефть в среднесрочной перспективе будут зависеть от множества факторов на рынке, в том числе от технологий добычи и политики США, заявил... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:59+0300
2024-12-05T12:34+0300
экономика
россия
игорь сечин
нефть
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среднесрочной перспективе будут зависеть от множества факторов на рынке, в том числе от технологий добычи и политики США, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин."Для того, чтобы ответить на этот вопрос более-менее объективно, надо знать, какие факторы будут воздействовать на рынок. Я в докладе говорил о применении новых технологий в нефтегазодобыче в США, этот процесс будет влиять. Мы сейчас уже видим, что при сокращении количества буровых установок уровень добычи не только стабилен, а даже повышается. Поэтому меньшая чувствительность будет к снижению цен в США", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме."Это дополняется еще и обещаниями новой администрации (США - ред.) по снижению корпоративных налогов до 15%, снижению процентных ставок. И этот тренд будет влиять", - добавил он.
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россия, игорь сечин, нефть
Экономика, РОССИЯ, Игорь Сечин, Нефть
11:59 05.12.2024 (обновлено: 12:34 05.12.2024)
 
Глава "Роснефти" назвал факторы формирования цен на нефть в перспективе

Сечин: цена нефти на мировом рынке будет зависеть, в том числе от политики США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среднесрочной перспективе будут зависеть от множества факторов на рынке, в том числе от технологий добычи и политики США, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Для того, чтобы ответить на этот вопрос более-менее объективно, надо знать, какие факторы будут воздействовать на рынок. Я в докладе говорил о применении новых технологий в нефтегазодобыче в США, этот процесс будет влиять. Мы сейчас уже видим, что при сокращении количества буровых установок уровень добычи не только стабилен, а даже повышается. Поэтому меньшая чувствительность будет к снижению цен в США", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Это дополняется еще и обещаниями новой администрации (США - ред.) по снижению корпоративных налогов до 15%, снижению процентных ставок. И этот тренд будет влиять", - добавил он.
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ЭкономикаРОССИЯИгорь СечинНефть
 
 
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