Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сечин назвал возможной цену на нефть в 60-65 долларов за баррель - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241205/neft-853351541.html
Сечин назвал возможной цену на нефть в 60-65 долларов за баррель
Сечин назвал возможной цену на нефть в 60-65 долларов за баррель - 05.12.2024, ПРАЙМ
Сечин назвал возможной цену на нефть в 60-65 долларов за баррель
Возможная в среднесрочной перспективе мировая цена нефти - 60-65 долларов за баррель, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T12:41+0300
2024-12-05T12:41+0300
энергетика
россия
игорь сечин
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Возможная в среднесрочной перспективе мировая цена нефти - 60-65 долларов за баррель, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "60-65 долларов за баррель - это возможная перспектива в случае реализации тех рисков, о которых я сказал. Но мы должны исходить все-таки из стабильности работы и учитывать (риски - ред.). Будет выше - хорошо, но должны готовиться к более взвешенным решениям", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
https://1prime.ru/20241204/neft-853318341.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, игорь сечин, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Игорь Сечин, Нефть
12:41 05.12.2024
 
Сечин назвал возможной цену на нефть в 60-65 долларов за баррель

Сечин считает возможной цену на нефть в перспективе в 60-65 долларов за баррель

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Возможная в среднесрочной перспективе мировая цена нефти - 60-65 долларов за баррель, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"60-65 долларов за баррель - это возможная перспектива в случае реализации тех рисков, о которых я сказал. Но мы должны исходить все-таки из стабильности работы и учитывать (риски - ред.). Будет выше - хорошо, но должны готовиться к более взвешенным решениям", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Пакистан возобновит импорт российской нефти
Вчера, 13:49
 
ЭнергетикаРОССИЯИгорь СечинНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала