https://1prime.ru/20241205/neft-853351541.html

Сечин назвал возможной цену на нефть в 60-65 долларов за баррель

Сечин назвал возможной цену на нефть в 60-65 долларов за баррель - 05.12.2024, ПРАЙМ

Сечин назвал возможной цену на нефть в 60-65 долларов за баррель

Возможная в среднесрочной перспективе мировая цена нефти - 60-65 долларов за баррель, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T12:41+0300

2024-12-05T12:41+0300

2024-12-05T12:41+0300

энергетика

россия

игорь сечин

нефть

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Возможная в среднесрочной перспективе мировая цена нефти - 60-65 долларов за баррель, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "60-65 долларов за баррель - это возможная перспектива в случае реализации тех рисков, о которых я сказал. Но мы должны исходить все-таки из стабильности работы и учитывать (риски - ред.). Будет выше - хорошо, но должны готовиться к более взвешенным решениям", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

https://1prime.ru/20241204/neft-853318341.html

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россия, игорь сечин, нефть