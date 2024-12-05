Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241205/neft-853359920.html
Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году
Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году - 05.12.2024, ПРАЙМ
Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году
Добыча нефти в России по итогам следующего года прогнозируется примерно на уровне текущего года, 518-521 миллион тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:33+0300
2024-12-05T15:42+0300
энергетика
россия
нефть
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам следующего года прогнозируется примерно на уровне текущего года, 518-521 миллион тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."В 2024 мы ожидаем 518-521 (миллиона тонн - ред.), а на 2025 год примерно те же самые уровни", - ответил Новак на вопрос о прогнозе добыче нефти в России.
https://1prime.ru/20241205/opek-853360320.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Александр Новак
15:33 05.12.2024 (обновлено: 15:42 05.12.2024)
 
Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году

Новак: добыча нефти в РФ в 2025 году прогнозируется на уровне около 518-521 млн тонн

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам следующего года прогнозируется примерно на уровне текущего года, 518-521 миллион тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В 2024 мы ожидаем 518-521 (миллиона тонн - ред.), а на 2025 год примерно те же самые уровни", - ответил Новак на вопрос о прогнозе добыче нефти в России.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
ОПЕК+ планирует сохранить текущие квоты по добыче нефти
15:38
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала