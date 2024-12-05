https://1prime.ru/20241205/neft-853359920.html

Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году

Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году - 05.12.2024, ПРАЙМ

Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году

Добыча нефти в России по итогам следующего года прогнозируется примерно на уровне текущего года, 518-521 миллион тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:33+0300

2024-12-05T15:33+0300

2024-12-05T15:42+0300

энергетика

россия

нефть

александр новак

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам следующего года прогнозируется примерно на уровне текущего года, 518-521 миллион тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."В 2024 мы ожидаем 518-521 (миллиона тонн - ред.), а на 2025 год примерно те же самые уровни", - ответил Новак на вопрос о прогнозе добыче нефти в России.

https://1prime.ru/20241205/opek-853360320.html

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россия, нефть, александр новак