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Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году
Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году - 05.12.2024, ПРАЙМ
Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году
Добыча нефти в России по итогам следующего года прогнозируется примерно на уровне текущего года, 518-521 миллион тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:33+0300
2024-12-05T15:33+0300
2024-12-05T15:42+0300
энергетика
россия
нефть
александр новак
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам следующего года прогнозируется примерно на уровне текущего года, 518-521 миллион тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."В 2024 мы ожидаем 518-521 (миллиона тонн - ред.), а на 2025 год примерно те же самые уровни", - ответил Новак на вопрос о прогнозе добыче нефти в России.
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россия, нефть, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Александр Новак
Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти в России в 2025 году
Новак: добыча нефти в РФ в 2025 году прогнозируется на уровне около 518-521 млн тонн