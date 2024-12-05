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Нефть дорожает на фоне ожиданий вокруг решений ОПЕК+
Нефть дорожает на фоне ожиданий вокруг решений ОПЕК+ - 05.12.2024, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне ожиданий вокруг решений ОПЕК+
Мировые цены на нефть в четверг днем несколько растут на фоне новостей по планам ОПЕК+ по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:56+0300
2024-12-05T15:56+0300
2024-12-05T15:56+0300
экономика
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем несколько растут на фоне новостей по планам ОПЕК+ по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.50 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,04% - до 72,34 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,01%, до 68,55 доллара. Ранее в четверг источник в одной делегаций сообщил РИА Новости, что ОПЕК+ планирует продлить действующее сокращение добычи нефти и сохранить текущие квоты по добыче нефти до конца 2026 года. ОПЕК+ в 2023 году сократил добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня августа 2022 года. Затем квоты немного корректировались. С учетом выхода Анголы, квоты от базового уровня на данный момент сокращены на 2,9 миллиона баррелей в сутки. Однако на прошлой встрече всех глав ОПЕК+ планировалось, что в следующем году целевой уровень добычи ОАЭ вырастет на 300 тысяч баррелей в сутки.
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нефть, биржевые торги, сделка опек+, рынки
Экономика, Нефть, биржевые торги, Сделка ОПЕК+, Рынки
Нефть дорожает на фоне ожиданий вокруг решений ОПЕК+
Нефть Brent подорожала до $72,34 за баррель на фоне ожиданий вокруг планов ОПЕК+
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем несколько растут на фоне новостей по планам ОПЕК+ по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.50 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,04% - до 72,34 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,01%, до 68,55 доллара.
Ранее в четверг источник в одной делегаций сообщил РИА Новости, что ОПЕК+ планирует продлить действующее сокращение добычи нефти и сохранить текущие квоты по добыче нефти до конца 2026 года.
ОПЕК+ в 2023 году сократил добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня августа 2022 года. Затем квоты немного корректировались. С учетом выхода Анголы, квоты от базового уровня на данный момент сокращены на 2,9 миллиона баррелей в сутки. Однако на прошлой встрече всех глав ОПЕК+ планировалось, что в следующем году целевой уровень добычи ОАЭ вырастет на 300 тысяч баррелей в сутки.
ОПЕК+ договорился отложить повышение нефтедобычи, сообщили СМИ