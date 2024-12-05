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ОПЕК+ договорился отложить повышение нефтедобычи, сообщили СМИ - 05.12.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК+ договорился отложить повышение нефтедобычи, сообщили СМИ
ОПЕК+ договорился отложить повышение нефтедобычи, сообщили СМИ - 05.12.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ договорился отложить повышение нефтедобычи, сообщили СМИ
ОПЕК+ договорился отложить постепенный отказ от добровольных ограничений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, запланированный на январь, до апреля,... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:01+0300
2024-12-05T15:55+0300
экономика
опек
нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ОПЕК+ договорился отложить постепенный отказ от добровольных ограничений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, запланированный на январь, до апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. "ОПЕК+ согласилась отложить план повышения добычи нефти до апреля 2025 года, сказал источник Рейтера во время заседания ОПЕК+, чтобы обеспечить дополнительную поддержку нефтяному рынку", - говорится в сообщении. Отмечается также, что альянс будет постепенно уходить от добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки до 2026 года. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году квота для всех участников должна вырасти на 300 тысяч баррелей в сутки за счет ОАЭ. Ряд стран ОПЕК+ также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планировалось постепенно отменять со следующего года, при этом сначала ожидалось, что отход от них начнется с октября, а затем - с декабря текущего года.
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опек, нефть, добыча нефти
Экономика, ОПЕК, Нефть, добыча нефти
15:01 05.12.2024 (обновлено: 15:55 05.12.2024)
 
ОПЕК+ договорился отложить повышение нефтедобычи, сообщили СМИ

Reuters: ОПЕК+ договорился отложить повышение нефтедобычи до апреля

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ОПЕК+ договорился отложить постепенный отказ от добровольных ограничений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, запланированный на январь, до апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
"ОПЕК+ согласилась отложить план повышения добычи нефти до апреля 2025 года, сказал источник Рейтера во время заседания ОПЕК+, чтобы обеспечить дополнительную поддержку нефтяному рынку", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что альянс будет постепенно уходить от добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки до 2026 года.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году квота для всех участников должна вырасти на 300 тысяч баррелей в сутки за счет ОАЭ.
Ряд стран ОПЕК+ также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планировалось постепенно отменять со следующего года, при этом сначала ожидалось, что отход от них начнется с октября, а затем - с декабря текущего года.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
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