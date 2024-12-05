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ОПЕК+ планирует сохранить текущие квоты по добыче нефти

ОПЕК+ планирует сохранить текущие квоты по добыче нефти - 05.12.2024, ПРАЙМ

ОПЕК+ планирует сохранить текущие квоты по добыче нефти

ОПЕК+ планирует продлить действующее сокращение добычи нефти и сохранить текущие квоты по добыче нефти до конца 2026 года, сообщил РИА Новости источник в одной... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:38+0300

2024-12-05T15:38+0300

2024-12-05T15:42+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ОПЕК+ планирует продлить действующее сокращение добычи нефти и сохранить текущие квоты по добыче нефти до конца 2026 года, сообщил РИА Новости источник в одной делегаций."Да", - ответил он на вопрос, планируется ли сохранить текущие квоты сразу на два следующих года.ОПЕК+ в 2023 году сократил добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня августа 2022 года. Затем квоты немного корректировались. С учетом выхода Анголы, квоты от базового уровня на данный момент сокращены на 2,9 миллиона баррелей в сутки. Однако на прошлой встрече всех глав ОПЕК+ планировалось, что в следующем году целевой уровень добычи ОАЭ вырастет на 300 тысяч баррелей в сутки.

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опек, нефть