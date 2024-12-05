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ОПЕК+ продлил текущие квоты на добычу нефти

ОПЕК+ продлил текущие квоты на добычу нефти - 05.12.2024, ПРАЙМ

ОПЕК+ продлил текущие квоты на добычу нефти

ОПЕК+ продлил текущие квоты на добычу нефти до конца 2026 года, при этом ОАЭ начнет увеличивать добычу на 300 тысяч баррелей в сутки с апреля следующего года,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:59+0300

2024-12-05T15:59+0300

2024-12-05T16:22+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ОПЕК+ продлил текущие квоты на добычу нефти до конца 2026 года, при этом ОАЭ начнет увеличивать добычу на 300 тысяч баррелей в сутки с апреля следующего года, следует из официального коммюнике по итогам министерской встречи альянса."Продлить уровень общей добычи сырой нефти для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК в рамках соглашения, согласованный на 35-й министерской встрече ОПЕК и не-ОПЕК, в соответствии с прилагаемой таблицей, до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.ОПЕК+ также продлил добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца марта 2025 года, а ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки - до конца 2026 года."Страны решили продлить дополнительные добровольные корректировки на 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года. Кроме того, эти страны продлят дополнительные добровольные корректировки в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года, а затем корректировки в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки будут постепенно отменяться на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка", - говорится в сообщении.Согласно приложенной таблице, предельная добыча России к концу 2025 года может составить 9,214 миллиона баррелей в сутки против 8,978 миллиона баррелей в текущий момент. А к концу 2026 года она должна вырасти до 9,449 миллиона баррелей в сутки.Представленные по итогам встречи квоты соответствуют тем, что были утверждены на 2025 год на предыдущей министерской встрече в июне. Однако теперь указывается, что ОАЭ вместо постепенного увеличения добычи нефти на 300 тысяч баррелей в сутки с января по сентябрь 2025 года будет делать это с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

https://1prime.ru/20241205/opek-853362493.html

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опек, нефть