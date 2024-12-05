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Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти пообещали новые графики компенсаций - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти пообещали новые графики компенсаций
Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти пообещали новые графики компенсаций - 05.12.2024, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти пообещали новые графики компенсаций
Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти за 2024 год пообещали представить обновленные графики компенсаций, они будут рассчитаны на период до конца июня 2026 года,... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T16:05+0300
2024-12-05T16:20+0300
энергетика
опек
нефть
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти за 2024 год пообещали представить обновленные графики компенсаций, они будут рассчитаны на период до конца июня 2026 года, говорится в официальном коммюнике альянса."Участники встречи приветствовали обещания стран-переработчиков достичь полного соответствия и повторно представить секретариату ОПЕК обновленный график компенсации за перепроизведенные объемы с января 2024 года до конца декабря 2024 года, как было согласовано на 52-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета. Период компенсации будет продлен до конца июня 2026 года", - говорится в сообщении.
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опек, нефть
Энергетика, ОПЕК, Нефть
16:05 05.12.2024 (обновлено: 16:20 05.12.2024)
 
Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти пообещали новые графики компенсаций

Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти за 2024 год обещали новые графики компенсаций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти за 2024 год пообещали представить обновленные графики компенсаций, они будут рассчитаны на период до конца июня 2026 года, говорится в официальном коммюнике альянса.
"Участники встречи приветствовали обещания стран-переработчиков достичь полного соответствия и повторно представить секретариату ОПЕК обновленный график компенсации за перепроизведенные объемы с января 2024 года до конца декабря 2024 года, как было согласовано на 52-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета. Период компенсации будет продлен до конца июня 2026 года", - говорится в сообщении.
 
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