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Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти пообещали новые графики компенсаций

Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти пообещали новые графики компенсаций - 05.12.2024, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти пообещали новые графики компенсаций

Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти за 2024 год пообещали представить обновленные графики компенсаций, они будут рассчитаны на период до конца июня 2026 года,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T16:05+0300

2024-12-05T16:05+0300

2024-12-05T16:20+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти за 2024 год пообещали представить обновленные графики компенсаций, они будут рассчитаны на период до конца июня 2026 года, говорится в официальном коммюнике альянса."Участники встречи приветствовали обещания стран-переработчиков достичь полного соответствия и повторно представить секретариату ОПЕК обновленный график компенсации за перепроизведенные объемы с января 2024 года до конца декабря 2024 года, как было согласовано на 52-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета. Период компенсации будет продлен до конца июня 2026 года", - говорится в сообщении.

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опек, нефть