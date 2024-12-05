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Mercedes-Benz построил специальный внедорожник для папы Римского

Mercedes-Benz построил специальный внедорожник для папы Римского - 05.12.2024, ПРАЙМ

Mercedes-Benz построил специальный внедорожник для папы Римского

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz передал в Ватикан новый "папамобиль". Машина работает полностью на электрической тяге, что позволит папе Римскому Франциску... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T17:55+0300

2024-12-05T17:55+0300

2024-12-05T18:04+0300

авто

ватикан

mercedes-benz

папа римский франциск

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БЕРЛИН, 5 дек - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz передал в Ватикан новый "папамобиль". Машина работает полностью на электрической тяге, что позволит папе Римскому Франциску перемещаться на авто c нулевым уровнем выбросов в ходе его публичных встреч с верующими в юбилейном для западных христиан 2025 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что разработанная в тесном сотрудничестве с Ватиканом машина модели G580 класса Geländewagen (внедорожник) позволит также внести вклад в защиту климата согласно положениям в одном из посланий папы своей пастве. Для медленного движения сквозь толпу внедорожник оснащен четырьмя моторами у каждого колеса. Вместо задних сидений для папы Римского установили вращающееся кресло. Папа Римский провозглашает Юбилейный год каждые 25 лет. Практика Юбилейных годов восходит к ветхозаветному установлению, согласно которому каждый 50-й год должен был стать особым временем восстановления подлинных отношений людей с Богом, между собою и со всем творением. 2025 год станет 27-м очередным юбилейным годом со времени их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году. Первоначально планировалось праздновать их каждые 100 лет, однако затем было решено проводить их каждые полвека, а затем и каждые 25 лет. При этом бывают и "чрезвычайные" юбилейные годы: например, в 2015 году, когда папа Франциск провозгласил год милосердия.

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ватикан

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авто, ватикан, mercedes-benz, папа римский франциск