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Mercedes-Benz построил специальный внедорожник для папы Римского - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Mercedes-Benz построил специальный внедорожник для папы Римского
Mercedes-Benz построил специальный внедорожник для папы Римского - 05.12.2024, ПРАЙМ
Mercedes-Benz построил специальный внедорожник для папы Римского
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz передал в Ватикан новый "папамобиль". Машина работает полностью на электрической тяге, что позволит папе Римскому Франциску... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T17:55+0300
2024-12-05T18:04+0300
авто
ватикан
mercedes-benz
папа римский франциск
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БЕРЛИН, 5 дек - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz передал в Ватикан новый "папамобиль". Машина работает полностью на электрической тяге, что позволит папе Римскому Франциску перемещаться на авто c нулевым уровнем выбросов в ходе его публичных встреч с верующими в юбилейном для западных христиан 2025 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что разработанная в тесном сотрудничестве с Ватиканом машина модели G580 класса Geländewagen (внедорожник) позволит также внести вклад в защиту климата согласно положениям в одном из посланий папы своей пастве. Для медленного движения сквозь толпу внедорожник оснащен четырьмя моторами у каждого колеса. Вместо задних сидений для папы Римского установили вращающееся кресло. Папа Римский провозглашает Юбилейный год каждые 25 лет. Практика Юбилейных годов восходит к ветхозаветному установлению, согласно которому каждый 50-й год должен был стать особым временем восстановления подлинных отношений людей с Богом, между собою и со всем творением. 2025 год станет 27-м очередным юбилейным годом со времени их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году. Первоначально планировалось праздновать их каждые 100 лет, однако затем было решено проводить их каждые полвека, а затем и каждые 25 лет. При этом бывают и "чрезвычайные" юбилейные годы: например, в 2015 году, когда папа Франциск провозгласил год милосердия.
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авто, ватикан, mercedes-benz, папа римский франциск
Авто, ВАТИКАН, Mercedes-Benz, Папа Римский Франциск
17:55 05.12.2024 (обновлено: 18:04 05.12.2024)
 
Mercedes-Benz построил специальный внедорожник для папы Римского

Mercedes-Benz сообщил, что папа Римский пересядет на электрокар

© Фото : Mercedes-Benz Новый "Папамобиль" от Mercedes-Benz
Новый Папамобиль от Mercedes-Benz - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© Фото : Mercedes-Benz
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БЕРЛИН, 5 дек - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz передал в Ватикан новый "папамобиль". Машина работает полностью на электрической тяге, что позволит папе Римскому Франциску перемещаться на авто c нулевым уровнем выбросов в ходе его публичных встреч с верующими в юбилейном для западных христиан 2025 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что разработанная в тесном сотрудничестве с Ватиканом машина модели G580 класса Geländewagen (внедорожник) позволит также внести вклад в защиту климата согласно положениям в одном из посланий папы своей пастве.
Для медленного движения сквозь толпу внедорожник оснащен четырьмя моторами у каждого колеса. Вместо задних сидений для папы Римского установили вращающееся кресло.
Папа Римский провозглашает Юбилейный год каждые 25 лет. Практика Юбилейных годов восходит к ветхозаветному установлению, согласно которому каждый 50-й год должен был стать особым временем восстановления подлинных отношений людей с Богом, между собою и со всем творением. 2025 год станет 27-м очередным юбилейным годом со времени их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году. Первоначально планировалось праздновать их каждые 100 лет, однако затем было решено проводить их каждые полвека, а затем и каждые 25 лет. При этом бывают и "чрезвычайные" юбилейные годы: например, в 2015 году, когда папа Франциск провозгласил год милосердия.
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
СМИ: Mercedes может сократить тысячи рабочих из-за торговой войны с Китаем
26 ноября, 13:27
 
АвтоВАТИКАНMercedes-BenzПапа Римский Франциск
 
 
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