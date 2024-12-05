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Путин ожидает рост числа стратегических партнеров у России
Путин ожидает рост числа стратегических партнеров у России - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин ожидает рост числа стратегических партнеров у России
Стратегических партнеров среди дружественных стран у России будет все больше, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:12+0300
2024-12-05T15:12+0300
2024-12-05T15:12+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стратегических партнеров среди дружественных стран у России будет все больше, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.По его словам, все необходимое для формирования национальной платформы развития у России, безусловно, есть."И мы будем укреплять, в том числе, с помощью стратегических партнерств с дружественными нам государствами. Таких партнеров, уверен, будет все больше и больше, мы с вами видим этот процесс", — сказал он.
https://1prime.ru/20241205/putin-853357695.html
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россия, владимир путин, партнеры
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, партнеры
Путин ожидает рост числа стратегических партнеров у России
Путин: стратегических партнеров среди дружественных стран у РФ будет все больше
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стратегических партнеров среди дружественных стран у России будет все больше, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
По его словам, все необходимое для формирования национальной платформы развития у России, безусловно, есть.
"И мы будем укреплять, в том числе, с помощью стратегических партнерств с дружественными нам государствами. Таких партнеров, уверен, будет все больше и больше, мы с вами видим этот процесс", — сказал он.
Путин объяснил, на что опираются действия и планы властей