https://1prime.ru/20241205/potrebkreditovanie-853369019.html

Банк России повысил прогноз по росту потребкредитования в 2024 году

Банк России повысил прогноз по росту потребкредитования в 2024 году - 05.12.2024, ПРАЙМ

Банк России повысил прогноз по росту потребкредитования в 2024 году

ЦБ РФ несмотря на ужесточение регулирования выдачи потребительских кредитов повысил ожидания по темпам роста в 2024 году - до 15-18% с 12-17% кварталом ранее,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T19:22+0300

2024-12-05T19:22+0300

2024-12-05T19:22+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ несмотря на ужесточение регулирования выдачи потребительских кредитов повысил ожидания по темпам роста в 2024 году - до 15-18% с 12-17% кварталом ранее, однако ожидает замедления кредитования в четвертом квартале, следует из информационно-аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "По нашим оценкам, темпы роста потребительского кредитования в четвертом квартале продолжат замедляться, в том числе из-за общего удорожания кредитов и ужесточения макропруденциального регулирования. В целом по итогам 2024 года портфель потребительских кредитов может вырасти на 15-18%", - говорится в материале регулятора. При этом в конце ноября в "Обзоре финансовой стабильности Банка России" за второй-третий кварталы 2024 года регулятор сообщал, что банки РФ в третьем квартале снизили выдачи потребительских кредитов закредитованным гражданам, последовательное ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ) привело к более сбалансированной структуре кредитования. Несмотря на введение вышеупомянутых мер, а также повышение ключевой ставки в этот период с 19% до 21% годовых, ЦБ все равно повысил ожидания по росту потребкредитов. "Верхняя граница диапазона в 2024 году повышена с учетом текущей динамики. При этом мы по-прежнему ожидаем кредитного сжатия в следующем году: эффект жесткой ДКП замедлит рост портфеля, стимулирует физлиц сберегать деньги, а для ежедневных трат использовать кредитные карты в рамках льготного периода", - пишет Банк России. Как напомнил ЦБ, полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в третьем квартале составила 27,6%: это значение занижено из-за некорректного расчета показателя отдельными банками в сегменте кредитных карт, на который приходится основной объем выдач. Поскольку среднерыночное значение ПСК за третий квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на первый квартал 2025 года, Банк России отменяет ограничение ПСК по кредитным картам на первый квартал. "Таким образом, карты не станут менее доступными для граждан, а риски увеличения долговой нагрузки будут ограничены действующими макропруденциальными мерами", - резюмирует регулятор.

https://1prime.ru/20241205/banki-853368883.html

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россия, банки, потребкредитование