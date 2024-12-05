https://1prime.ru/20241205/psb-853370885.html
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом, сообщила... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T20:28+0300
2024-12-05T20:28+0300
2024-12-05T20:28+0300
экономика
промсвязьбанк
россия
банки
рейтинг
эксперт ра
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718218_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_dd922699a0f944a821f0c94eff17edd2.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба банка. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении. Отмечается, что позитивное влияние на рейтинг оказывает усиление позиций в качестве опорного банка оборонно-промышленного комплекса России в связи с ожидаемой до апреля 2025 года полной консолидацией обслуживания портфеля контрактов государственного оборонного заказа, что, как подчеркивает рейтинговое агентство, отражает особую значимость ПСБ для единственного акционера – правительства РФ и, как следствие, очень высокую вероятность поддержки с его стороны в случае необходимости. Ранее, в сентябре 2024 года, ПСБ получил наивысший рейтинг кредитоспособности ААА (RU) по национальной шкале рейтингового агентства АКРА.
https://1prime.ru/20241204/promsvyazbank-853336583.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718218_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_40dae90514e55b8e1d457dffc2aaabaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промсвязьбанк, россия, банки, рейтинг, эксперт ра
Экономика, Промсвязьбанк, РОССИЯ, Банки, рейтинг, Эксперт РА
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня ruААА
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба банка.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позитивное влияние на рейтинг оказывает усиление позиций в качестве опорного банка оборонно-промышленного комплекса России в связи с ожидаемой до апреля 2025 года полной консолидацией обслуживания портфеля контрактов государственного оборонного заказа, что, как подчеркивает рейтинговое агентство, отражает особую значимость ПСБ для единственного акционера – правительства РФ и, как следствие, очень высокую вероятность поддержки с его стороны в случае необходимости.
Ранее, в сентябре 2024 года, ПСБ получил наивысший рейтинг кредитоспособности ААА (RU) по национальной шкале рейтингового агентства АКРА.
Промсвязьбанк подтвердил смену адреса юридической и налоговой регистрации