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"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня

"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом, сообщила... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T20:28+0300

2024-12-05T20:28+0300

2024-12-05T20:28+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба банка. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении. Отмечается, что позитивное влияние на рейтинг оказывает усиление позиций в качестве опорного банка оборонно-промышленного комплекса России в связи с ожидаемой до апреля 2025 года полной консолидацией обслуживания портфеля контрактов государственного оборонного заказа, что, как подчеркивает рейтинговое агентство, отражает особую значимость ПСБ для единственного акционера – правительства РФ и, как следствие, очень высокую вероятность поддержки с его стороны в случае необходимости. Ранее, в сентябре 2024 года, ПСБ получил наивысший рейтинг кредитоспособности ААА (RU) по национальной шкале рейтингового агентства АКРА.

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промсвязьбанк, россия, банки, рейтинг, эксперт ра