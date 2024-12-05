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"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/psb-853370885.html
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом, сообщила... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T20:28+0300
2024-12-05T20:28+0300
экономика
промсвязьбанк
россия
банки
рейтинг
эксперт ра
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба банка. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении. Отмечается, что позитивное влияние на рейтинг оказывает усиление позиций в качестве опорного банка оборонно-промышленного комплекса России в связи с ожидаемой до апреля 2025 года полной консолидацией обслуживания портфеля контрактов государственного оборонного заказа, что, как подчеркивает рейтинговое агентство, отражает особую значимость ПСБ для единственного акционера – правительства РФ и, как следствие, очень высокую вероятность поддержки с его стороны в случае необходимости. Ранее, в сентябре 2024 года, ПСБ получил наивысший рейтинг кредитоспособности ААА (RU) по национальной шкале рейтингового агентства АКРА.
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промсвязьбанк, россия, банки, рейтинг, эксперт ра
Экономика, Промсвязьбанк, РОССИЯ, Банки, рейтинг, Эксперт РА
20:28 05.12.2024
 
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня

"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня ruААА

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба банка.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до максимального уровня ruААA со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позитивное влияние на рейтинг оказывает усиление позиций в качестве опорного банка оборонно-промышленного комплекса России в связи с ожидаемой до апреля 2025 года полной консолидацией обслуживания портфеля контрактов государственного оборонного заказа, что, как подчеркивает рейтинговое агентство, отражает особую значимость ПСБ для единственного акционера – правительства РФ и, как следствие, очень высокую вероятность поддержки с его стороны в случае необходимости.
Ранее, в сентябре 2024 года, ПСБ получил наивысший рейтинг кредитоспособности ААА (RU) по национальной шкале рейтингового агентства АКРА.
ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Промсвязьбанк подтвердил смену адреса юридической и налоговой регистрации
Вчера, 21:49
 
ЭкономикаПромсвязьбанкРОССИЯБанкирейтингЭксперт РА
 
 
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