https://1prime.ru/20241205/ramnik-853365125.html

В России появился полноприводный семиместный "рамник" в стиле Volkswagen

В России появился полноприводный семиместный "рамник" в стиле Volkswagen - 05.12.2024, ПРАЙМ

В России появился полноприводный семиместный "рамник" в стиле Volkswagen

В дилерских центрах в России появился новый британо-китайский полноприводный рамный внедорожник MG RX8 2024 года выпуска. Цена на него стартует от 4 190 000... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T17:25+0300

2024-12-05T17:25+0300

2024-12-05T17:25+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В дилерских центрах в России появился новый британо-китайский полноприводный рамный внедорожник MG RX8 2024 года выпуска. Цена на него стартует от 4 190 000 рублей. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.Отмечается, что на российском рынке можно заказать два варианта отделки MG RX8: с хромированными деталями и без них. Конфигурация обитых эко-кожей сидений выполнена по схеме 2+3+2. При этом передние кресла оснащены подогревом, вентиляцией и электрорегулировками. Автомобиль оснащен двигателем объемом 2,0 литра мощностью 220 лошадиных сил. Длина модели составляет 4,92 м, ширина – 1,93 м, а высота – 1,84 м. Расстояние между осями примерно 2,9 метра.Решетка радиатора у MG RX8 похожа на устанавливаемую во многих кроссоверах Volkswagen, а противотуманные фонари придают ему сходство с Chery Tiggo 8, сообщил портал. Также отмечается, что на крыше установлены высокие рейлинги, а нижняя часть выделятся двадцатидюймовыми дисками.

https://1prime.ru/20241204/elektromobil-853319550.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, внедорожники