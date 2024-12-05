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В России появился полноприводный семиместный "рамник" в стиле Volkswagen - 05.12.2024, ПРАЙМ
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В России появился полноприводный семиместный "рамник" в стиле Volkswagen
В России появился полноприводный семиместный "рамник" в стиле Volkswagen - 05.12.2024, ПРАЙМ
В России появился полноприводный семиместный "рамник" в стиле Volkswagen
В дилерских центрах в России появился новый британо-китайский полноприводный рамный внедорожник MG RX8 2024 года выпуска. Цена на него стартует от 4 190 000... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T17:25+0300
2024-12-05T17:25+0300
экономика
авто
китайские авто
внедорожники
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В дилерских центрах в России появился новый британо-китайский полноприводный рамный внедорожник MG RX8 2024 года выпуска. Цена на него стартует от 4 190 000 рублей. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.Отмечается, что на российском рынке можно заказать два варианта отделки MG RX8: с хромированными деталями и без них. Конфигурация обитых эко-кожей сидений выполнена по схеме 2+3+2. При этом передние кресла оснащены подогревом, вентиляцией и электрорегулировками. Автомобиль оснащен двигателем объемом 2,0 литра мощностью 220 лошадиных сил. Длина модели составляет 4,92 м, ширина – 1,93 м, а высота – 1,84 м. Расстояние между осями примерно 2,9 метра.Решетка радиатора у MG RX8 похожа на устанавливаемую во многих кроссоверах Volkswagen, а противотуманные фонари придают ему сходство с Chery Tiggo 8, сообщил портал. Также отмечается, что на крыше установлены высокие рейлинги, а нижняя часть выделятся двадцатидюймовыми дисками.
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авто, китайские авто, внедорожники
Экономика, Авто, китайские авто, внедорожники
17:25 05.12.2024
 
В России появился полноприводный семиместный "рамник" в стиле Volkswagen

Naavtotrasse: в РФ появился британо-китайский внедорожник MG RX8 за 4,2 млн руб

© Фото : MG MotorАвтомобиль MG RX8
Автомобиль MG RX8 - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© Фото : MG Motor
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В дилерских центрах в России появился новый британо-китайский полноприводный рамный внедорожник MG RX8 2024 года выпуска. Цена на него стартует от 4 190 000 рублей. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.
Отмечается, что на российском рынке можно заказать два варианта отделки MG RX8: с хромированными деталями и без них. Конфигурация обитых эко-кожей сидений выполнена по схеме 2+3+2. При этом передние кресла оснащены подогревом, вентиляцией и электрорегулировками. Автомобиль оснащен двигателем объемом 2,0 литра мощностью 220 лошадиных сил. Длина модели составляет 4,92 м, ширина – 1,93 м, а высота – 1,84 м. Расстояние между осями примерно 2,9 метра.
Решетка радиатора у MG RX8 похожа на устанавливаемую во многих кроссоверах Volkswagen, а противотуманные фонари придают ему сходство с Chery Tiggo 8, сообщил портал.
Также отмечается, что на крыше установлены высокие рейлинги, а нижняя часть выделятся двадцатидюймовыми дисками.
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ЭкономикаАвтокитайские автовнедорожники
 
 
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