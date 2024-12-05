https://1prime.ru/20241205/resheniya-853371011.html

Эксперты прокомментировали решения ОПЕК+ по ограничениям на нефтедобычу

Эксперты прокомментировали решения ОПЕК+ по ограничениям на нефтедобычу - 05.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты прокомментировали решения ОПЕК+ по ограничениям на нефтедобычу

Елена Савинова. Решения ОПЕК+ продлить ограничения добычи нефти на встрече в четверг были ожидаемыми, эти действия уже были заложены в котировки, поэтому на... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T20:31+0300

2024-12-05T20:31+0300

2024-12-05T20:32+0300

экономика

опек

нефть

добыча нефти в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/56/830775636_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_f129a4616ccb6e41e222237ba41a1b58.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Елена Савинова. Решения ОПЕК+ продлить ограничения добычи нефти на встрече в четверг были ожидаемыми, эти действия уже были заложены в котировки, поэтому на мировой рынок они существенно не повлияют, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В четверг состоялось заседание всех глав ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам были продлены текущие квоты до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года. "Участники ОПЕК+ поступили наиболее ожидаемым образом, поэтому это решение уже заложено в нефтяные цены, и на них существенно не повлияет. Не исключено, что за третьим последует и четвертый перенос сроков (начала увеличения добычи нефти после отказа от добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки - ред.), но к маю-июню 2025 года странам ОПЕК+ всё же придется принять какое-то долгосрочное решение", - сказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. До встречи в четверг планировалось, что ОПЕК+ будет постепенно выходить из добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки уже с января следующего года, при этом сначала ожидалось, что выход из них начнется с октября, а затем - с декабря текущего года. По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, который также считает текущие решения ожидаемыми, первоначально договоренность о наращивании добычи была принята в июне, когда цены на нефть были высокими - в районе 85 долларов за баррель. "Цены уже колеблются в районе 70-75 долларов за баррель в последнее время, а в моменте уходили и ниже 70, было не так давно. И если вы увеличите свои объемы добычи, это качнет цены вниз, и вы уйдете уже в 60-65 долларов за баррель. Такой расклад ОПЕК+ не устраивает", - отметил эксперт. КАК ЖИВЕМ В 2025 ГОДУ Переговоры в рамках встречи в четверг были "гладкими и спокойными", отметил источник РИА Новости в одной из делегаций. Ранее встреча была перенесена с 1 декабря на 5 декабря, по официальной версии, из-за рабочего графика ряда министров. По итогам заседания всех глав ОПЕК+ фактически была сохранена текущая нефтяная политика ОПЕК+. Так, в 2025 году ожидается сохранение утвержденных летом квот для всех участников ОПЕК+. Предельный уровень нефтедобычи составит 39,725 миллиона баррелей в сутки. Относительно 2024 года квоты увеличиваются на 300 тысяч баррелей в сутки за счет ОАЭ. Однако, если раньше планировалось, что эта страна будет наращивать добычу постепенно с января по сентябрь 2025 года, то теперь она начнет это делать только с апреля, и в течение не девяти, а 18 месяцев. Также в этот период будут продолжать действовать добровольные сокращения добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию. Они были объявлены еще весной 2023 года и теперь действуют до конца 2026 года. Те же страны летом прошлого года взяли на себя дополнительные добровольные сокращения - еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки. До конца марта 2025 года они действуют в прежнем режиме. Но с апреля ОПЕК+ планирует из них постепенно выходить - закончит до конца 2026 года. Например, по плану, предельная добыча России к концу 2025 года может составить 9,214 миллиона баррелей в сутки против 8,978 миллиона баррелей в текущий момент. А к концу 2026 года она должна вырасти до 9,449 миллиона баррелей в сутки. В текущем году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Согласно последним представленным в Секретариат ОПЕК планам, Россия должна "недопроизвести" за это время в общей сложности 480 тысяч баррелей в сутки (с разбивкой по месяцам), Ирак - 1,44 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 699 тысяч баррелей в сутки. Но по итогам встречи было объявлено, что страны со сверхдобычей нефти обещали предоставить обновленные планы компенсации с учетом перепроизводства в течение всего 2024 года - графики будут продлены до конца июня 2026 года. ВМЕСТЕ НАВСЕГДА? ОПЕК+ отложил до апреля увеличение добычи, чтобы не дестабилизировать рынок нефти в зимний период, когда спрос на нефть ниже, чем летом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в четверг. Но, по словам Белогорьева, сейчас ОПЕК+ находится в затруднительном положении, так как ограничения на добычу, вводившиеся ОПЕК+ в последние годы, не были рассчитаны на столь долгое существование, и многие страны-участницы, по разным причинам, не готовы их дальше поддерживать в таком объеме. Выйти из этого состояния альянсу могут помочь только снижение экспорта и добычи в Иране и рост связанной с Ираном и, в целом, с Ближним Востоком геополитической премии, считает он. То есть, как отметил Юшков, сейчас ОПЕК+ важно дождаться инаугурации Дональда Трампа на пост президента США, поскольку он довольно резко высказывался об Иране, и ужесточение санкций не исключено. Он напомнил, что в четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин допустил уход с мирового рынка порядка 1 миллиона баррелей нефти в сутки в случае ужесточения давления на Тегеран. "Это, конечно, толкнет цены вверх, и, может быть, и к 90 долларам за баррель", - добавил эксперт. В целом, по мнению Юшкова, начало восстановления добычи будет возможно, когда цены на Brent начнут удерживаться в районе 80 долларов за баррель. "К марту, когда ОПЕК+ придется в следующий раз принимать решение, политика Трампа может проясниться. Пока страны ОПЕК+ заняли выжидающую позицию", - отметил, в свою очередь, Белогорьев. ВСТРЕТИМСЯ СНОВА Еще в текущем году, 10 декабря, запланирована онлайн-конференция только стран ОПЕК. На ней не принимаются решения по квотам и ограничениям добычи, но может быть сформирована общая позиция организации по этому вопросу. Согласно сообщению ОПЕК, на ней планируется обсудить внутренние вопросы. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ назначена на 3 февраля 2025 года. А встреча всех глав ОПЕК+ - на 28 мая.

https://1prime.ru/20241205/neft-853359920.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, нефть, добыча нефти в мире