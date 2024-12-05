https://1prime.ru/20241205/roskachestvo-853340339.html

Роскачество рассказало о преимуществах цифровой трансформации бизнеса

Роскачество рассказало о преимуществах цифровой трансформации бизнеса - 05.12.2024, ПРАЙМ

Роскачество рассказало о преимуществах цифровой трансформации бизнеса

Внедрение цифровых решений во все аспекты бизнеса может увеличить производительность труда компании на 30% и выручку - на 15%, а также на 50% сократить время на | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T05:02+0300

2024-12-05T05:02+0300

2024-12-05T05:02+0300

технологии

экономика

рф

москва

михаил мишустин

роскачество

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853340339.jpg?1733364124

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Внедрение цифровых решений во все аспекты бизнеса может увеличить производительность труда компании на 30% и выручку - на 15%, а также на 50% сократить время на обработку данных и принятие решений, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Исследование проводилось на базе данных более пяти тысяч компаний, которые прошли диагностику бизнес-процессов в рамках премии правительства РФ в области качества с 2015 года. "По оценке экспертов Роскачества, благодаря комплексному и вдумчивому внедрению стратегии цифровой трансформации на 15% в год растет выручка бизнеса, на 50% сокращается время на обработку данных и принятие решений, на 30% увеличивается уровень производительности труда", - говорится в сообщении. Уточняется, что цифровая трансформация – это внедрение цифровых решений во все аспекты бизнеса, в процессы создания новых ценностей, продуктов и услуг, что позволяет компаниям увеличить прибыль, скорость реакции на изменения рынка, а также более точечно закрывать потребности современных клиентов. Также Роскачество и АНО "Цифровая экономика" представили проект "Стандарт качества цифровой трансформации", основной целью которого является создание инструмента для определения ключевых принципов, этапов, результатов, моделей и подходов к цифровой трансформации, сообщили в организации. В разработке стандарта активно участвовали эксперты из Роскачества, Минцифры России, а также ведущие компании, входящие в состав учредителей АНО "Цифровая экономика", дополнили в сообщении. Разработка стандарта качества интегрирована в план работ управляющего комитета в рамках выполнения поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии 21 ноября 2023 года, посвященной формированию национального проекта "Экономика данных", добавили в Роскачестве.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рф, москва, михаил мишустин, роскачество, минцифры