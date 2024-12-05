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Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост

Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост - 05.12.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост

Курс рубля в первые часы торгов усиливает рост против юаня: китайская валюта продолжает сползать и уже вплотную приблизилась к уровню 14 рублей, следует из... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T14:16+0300

2024-12-05T14:16+0300

2024-12-05T14:16+0300

китайский юань

россия

курсы валют

мосбиржа

биржевые торги

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов усиливает рост против юаня: китайская валюта продолжает сползать и уже вплотную приблизилась к уровню 14 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.04 мск падает на 28 копеек, до 14,05 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 77,2 миллиарда рублей. Курс рубля к юаню накануне вышел вверх из шестидневного волатильного "боковика", полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "По законам рынка теперь укрепление российской валюты должно продолжиться, а целью снижения китайской валюты является район 13,5 рубля", - оценивает он. Что касается внебиржевого доллара, то стоит следить за уровнем 105,7 рубля за единицу валюты США, советует Владислав Антонов из BitRiver. "Он является сопротивлением и неким разграничением для спекулянтов. Если курс доллара закрывается выше него, то это станет техническим сигналом торговать против рубля и зарабатывать на его ослаблении", - поясняет он.

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россия, курсы валют, мосбиржа, биржевые торги