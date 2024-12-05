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Рубль на Мосбирже показал максимальный рост к юаню - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Рубль на Мосбирже показал максимальный рост к юаню
Рубль на Мосбирже показал максимальный рост к юаню - 05.12.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже показал максимальный рост к юаню
Рубль на Московской бирже в четверг показал максимальный за несколько месяцев рост против юаня, который ушел ниже психологического уровня 14 рублей, следует из... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T20:22+0300
2024-12-05T20:22+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг показал максимальный за несколько месяцев рост против юаня, который ушел ниже психологического уровня 14 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 40 копеек (-2,8%), до 13,93 рубля. Падение юаня почти на 3% в день стало максимальным с середины июня. Объем торгов с расчетами "завтра" составил 143,9 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,24 рубля. РУБЛЬ НАШЕЛ ОПОРУ Рубль в четверг уверенно рос против юаня на Мосбирже, продолжая восстановление на фоне возврата ликвидности на рынок после недавних санкций США на российские банки. Юань при этом опустился ниже ключевого уровня 14 рублей. "По всей вероятности, адаптация участников внешнеэкономической деятельности к санкционным проблемам с расчетами происходит в активном темпе. Кроме того, предложение валюты увеличилось после приостановки покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Игроки рынка обратили внимание на указ президента России Владимира Путина, который отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Это может помочь поступлению валюты на российский рынок. Стоимость нефти к 20.07 мск стабилизировалась около 72,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 105,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Временно усилившийся после введения санкций спрос на валюту ослабел, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Дополнительную поддержку российской валюте мог оказать ряд вербальных интервенций с форума "Россия зовет!". Судя по всему, эту неделю курс закончит ниже 14 рублей за юань", - добавляет он. Тем не менее, потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен из-за сезонного повышения спроса на валюту и всплеска бюджетных расходов, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно ждем юань на уровне 13,75-14,25 рубля, а доллар – 101-105 рублей", - добавляет он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
20:22 05.12.2024
 
Рубль на Мосбирже показал максимальный рост к юаню

Рубль на Мосбирже показал максимальный за несколько месяцев рост против юаня

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг показал максимальный за несколько месяцев рост против юаня, который ушел ниже психологического уровня 14 рублей, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 40 копеек (-2,8%), до 13,93 рубля. Падение юаня почти на 3% в день стало максимальным с середины июня. Объем торгов с расчетами "завтра" составил 143,9 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,24 рубля.

РУБЛЬ НАШЕЛ ОПОРУ

Рубль в четверг уверенно рос против юаня на Мосбирже, продолжая восстановление на фоне возврата ликвидности на рынок после недавних санкций США на российские банки. Юань при этом опустился ниже ключевого уровня 14 рублей.
"По всей вероятности, адаптация участников внешнеэкономической деятельности к санкционным проблемам с расчетами происходит в активном темпе. Кроме того, предложение валюты увеличилось после приостановки покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Игроки рынка обратили внимание на указ президента России Владимира Путина, который отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Это может помочь поступлению валюты на российский рынок.
Стоимость нефти к 20.07 мск стабилизировалась около 72,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 105,9 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Временно усилившийся после введения санкций спрос на валюту ослабел, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Дополнительную поддержку российской валюте мог оказать ряд вербальных интервенций с форума "Россия зовет!". Судя по всему, эту неделю курс закончит ниже 14 рублей за юань", - добавляет он.
Тем не менее, потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен из-за сезонного повышения спроса на валюту и всплеска бюджетных расходов, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Краткосрочно ждем юань на уровне 13,75-14,25 рубля, а доллар – 101-105 рублей", - добавляет он.
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