https://1prime.ru/20241205/rubl-853370700.html

Рубль на Мосбирже показал максимальный рост к юаню

Рубль на Мосбирже показал максимальный рост к юаню - 05.12.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже показал максимальный рост к юаню

Рубль на Московской бирже в четверг показал максимальный за несколько месяцев рост против юаня, который ушел ниже психологического уровня 14 рублей, следует из... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T20:22+0300

2024-12-05T20:22+0300

2024-12-05T20:22+0300

китайский юань

россия

биржевые торги

мосбиржа

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_9e535e2dc419d65a1439fe56c56560b4.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг показал максимальный за несколько месяцев рост против юаня, который ушел ниже психологического уровня 14 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 40 копеек (-2,8%), до 13,93 рубля. Падение юаня почти на 3% в день стало максимальным с середины июня. Объем торгов с расчетами "завтра" составил 143,9 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,24 рубля. РУБЛЬ НАШЕЛ ОПОРУ Рубль в четверг уверенно рос против юаня на Мосбирже, продолжая восстановление на фоне возврата ликвидности на рынок после недавних санкций США на российские банки. Юань при этом опустился ниже ключевого уровня 14 рублей. "По всей вероятности, адаптация участников внешнеэкономической деятельности к санкционным проблемам с расчетами происходит в активном темпе. Кроме того, предложение валюты увеличилось после приостановки покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Игроки рынка обратили внимание на указ президента России Владимира Путина, который отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Это может помочь поступлению валюты на российский рынок. Стоимость нефти к 20.07 мск стабилизировалась около 72,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 105,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Временно усилившийся после введения санкций спрос на валюту ослабел, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Дополнительную поддержку российской валюте мог оказать ряд вербальных интервенций с форума "Россия зовет!". Судя по всему, эту неделю курс закончит ниже 14 рублей за юань", - добавляет он. Тем не менее, потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен из-за сезонного повышения спроса на валюту и всплеска бюджетных расходов, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно ждем юань на уровне 13,75-14,25 рубля, а доллар – 101-105 рублей", - добавляет он.

https://1prime.ru/20241205/bitkoin-853368072.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, мосбиржа, юань