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Страны ОПЕК+ проведут серию заседаний в онлайн-формате

Страны ОПЕК+ проведут серию заседаний в онлайн-формате - 05.12.2024, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ проведут серию заседаний в онлайн-формате

Страны ОПЕК+ в четверг проведут серию заседаний в онлайн-формате, в ходе которых обсудят и определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T00:22+0300

2024-12-05T00:22+0300

2024-12-05T00:22+0300

энергетика

нефть

оаэ

персидский залив

эль-кувейт

владимир брагин

опек

ук альфа-капитал

ук "альфа-капитал"

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в четверг проведут серию заседаний в онлайн-формате, в ходе которых обсудят и определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти. Ожидается, что серия заседаний начнется в 14.00 мск (12.00 по Вене) с заседания членов министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которые на основе анализа рынка нефти вынесут рекомендацию по дальнейшим параметрам соглашения об ограничении добычи. Затем, в 14.30 мск (12.30 по Вене), состоится заседание всех глав делегаций ОПЕК+, которые и примут окончательное решение по судьбе сделки на следующий год. По данным источников РИА Новости, встреча пройдет в формате видео-конференции. Изначально встреча планировалась на 1 декабря, но была перенесена на 5 декабря. Официальная причина - участие несколько министров в 45-м саммите стран Персидского залива в Эль-Кувейте. Однако, как заявлял РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин, участники соглашения, вероятно, не успели прийти к консенсусу по сокращениям добычи нефти. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что альянс продлит добровольные сокращения нефтедобычи ряда участников, от которых планировал постепенно отходить с января следующего года. Как утверждают источники агентства Рейтер, увеличение добычи может быть отложено до конца первого квартала. Кроме того, "под вопросом" увеличение с января квоты для ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки, уже утвержденное летом текущего года. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году квота для всех участников должна вырасти на 300 тысяч баррелей в сутки за счет ОАЭ. Ряд стран ОПЕК+ также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять со следующего года, при этом сначала ожидалось, что выход из них начнется с октября, а затем - с декабря текущего года.

оаэ

персидский залив

эль-кувейт

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нефть, оаэ, персидский залив, эль-кувейт, владимир брагин, опек, ук альфа-капитал, ук "альфа-капитал"