https://1prime.ru/20241205/tiggo-9-853356053.html

Названы цена и дата начала продаж Chery Tiggo 9 в России

Названы цена и дата начала продаж Chery Tiggo 9 в России - 05.12.2024, ПРАЙМ

Названы цена и дата начала продаж Chery Tiggo 9 в России

Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 начнут продавать на российском рынке с 17 декабря по цене от 4 190 000 рублей, следует из сообщения на сайте бренда. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T14:34+0300

2024-12-05T14:34+0300

2024-12-05T14:34+0300

экономика

россия

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chery

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 начнут продавать на российском рынке с 17 декабря по цене от 4 190 000 рублей, следует из сообщения на сайте бренда.Отмечается, что форма кузова автомобиля соответствует "классической философии золотого сечения в дизайне для достижения визуальной гармонии, баланса и художественной красоты". Плавные и аэродинамичные контуры кузова в сочетании с внушительной решеткой радиатора создают ощущение силы и надежности.Производитель позиционирует семиместный Chery Tiggo 9 как машину для большой семьи. Она является самой крупной в его модельной линейке — 4810х1925 х1741 мм, колесная база — 2800 мм.Согласно информации на сайте бренда, широкий и вместительный семиместный салон машины "отличается обволакивающим дизайном, который создает ощущение безопасности и комфорта".Chery Tiggo 9 оборудован бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра мощностью 249 лошадиных сил (375 Нм) и восьмиступенчатую АКП. Машина способна разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, chery