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Названы цена и дата начала продаж Chery Tiggo 9 в России
Названы цена и дата начала продаж Chery Tiggo 9 в России - 05.12.2024, ПРАЙМ
Названы цена и дата начала продаж Chery Tiggo 9 в России
Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 начнут продавать на российском рынке с 17 декабря по цене от 4 190 000 рублей, следует из сообщения на сайте бренда. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:34+0300
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2024-12-05T14:34+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 начнут продавать на российском рынке с 17 декабря по цене от 4 190 000 рублей, следует из сообщения на сайте бренда.Отмечается, что форма кузова автомобиля соответствует "классической философии золотого сечения в дизайне для достижения визуальной гармонии, баланса и художественной красоты". Плавные и аэродинамичные контуры кузова в сочетании с внушительной решеткой радиатора создают ощущение силы и надежности.Производитель позиционирует семиместный Chery Tiggo 9 как машину для большой семьи. Она является самой крупной в его модельной линейке — 4810х1925 х1741 мм, колесная база — 2800 мм.Согласно информации на сайте бренда, широкий и вместительный семиместный салон машины "отличается обволакивающим дизайном, который создает ощущение безопасности и комфорта".Chery Tiggo 9 оборудован бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра мощностью 249 лошадиных сил (375 Нм) и восьмиступенчатую АКП. Машина способна разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.
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россия, авто, chery
Экономика, РОССИЯ, Авто, Chery
Названы цена и дата начала продаж Chery Tiggo 9 в России
Chery: продажи Tiggo 9 в России стартуют 17 декабря по цене 4 190 000 рублей
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 начнут продавать на российском рынке с 17 декабря по цене от 4 190 000 рублей, следует из сообщения на сайте
бренда.
Отмечается, что форма кузова автомобиля соответствует "классической философии золотого сечения в дизайне для достижения визуальной гармонии, баланса и художественной красоты". Плавные и аэродинамичные контуры кузова в сочетании с внушительной решеткой радиатора создают ощущение силы и надежности.
Производитель позиционирует семиместный Chery Tiggo 9 как машину для большой семьи. Она является самой крупной в его модельной линейке — 4810х1925 х1741 мм, колесная база — 2800 мм.
Согласно информации на сайте бренда, широкий и вместительный семиместный салон машины "отличается обволакивающим дизайном, который создает ощущение безопасности и комфорта".
Chery Tiggo 9 оборудован бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра мощностью 249 лошадиных сил (375 Нм) и восьмиступенчатую АКП. Машина способна разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.
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