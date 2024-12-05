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Юань открыл торги 5 декабря ростом
Юань открыл торги 5 декабря ростом - 05.12.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 5 декабря ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга перешел к снижению и теряет до 14,32 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:05+0300
2024-12-05T10:05+0300
2024-12-05T10:11+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга перешел к снижению и теряет до 14,32 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 1 копейку, до 14,32 рубля.Минутами ранее в ходе торгов юань максимально повышался до 14,38 рубля.
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юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
Юань открыл торги 5 декабря ростом
Курс юаня в начале торгов повышается до 14,36 рубля
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга перешел к снижению и теряет до 14,32 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 1 копейку, до 14,32 рубля.
Минутами ранее в ходе торгов юань максимально повышался до 14,38 рубля.