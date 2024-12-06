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В России анонсировали старт продаж нового внедорожника Jetour T1 - 06.12.2024, ПРАЙМ
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В России анонсировали старт продаж нового внедорожника Jetour T1
В России анонсировали старт продаж нового внедорожника Jetour T1 - 06.12.2024, ПРАЙМ
В России анонсировали старт продаж нового внедорожника Jetour T1
В первой половине 2025 года в России появится новый внедорожник Jetour T1, передает "Автостат". | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:51+0300
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россия
авто
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. В первой половине 2025 года в России появится новый внедорожник Jetour T1, передает "Автостат".Отмечается, что китайская модель Jetour T1 предлагает гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 156 л.с. и суммарной мощностью 204 л.с. Отличительной особенностью Jetour T1 от модели T2 являются более плавные линии кузова.В издании также заметили, что продажи уже представленных на российском рынке моделей - X90 Plus, X70 Plus, X50 и Dashing продолжатся в 2025 году.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:51 06.12.2024 (обновлено: 12:10 06.12.2024)
 
В России анонсировали старт продаж нового внедорожника Jetour T1

"Автостат": новый Jetour T1 привезут в Россию в первом полугодии 2025 года

© Фото : JetourАвтомобиль Jetour T1
Автомобиль Jetour T1 - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© Фото : Jetour
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. В первой половине 2025 года в России появится новый внедорожник Jetour T1, передает "Автостат".
Отмечается, что китайская модель Jetour T1 предлагает гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 156 л.с. и суммарной мощностью 204 л.с. Отличительной особенностью Jetour T1 от модели T2 являются более плавные линии кузова.
В издании также заметили, что продажи уже представленных на российском рынке моделей - X90 Plus, X70 Plus, X50 и Dashing продолжатся в 2025 году.
#Посетитель автосалона - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
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РОССИЯАвто
 
 
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