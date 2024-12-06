https://1prime.ru/20241206/avto-853381455.html

В России анонсировали старт продаж нового внедорожника Jetour T1

В России анонсировали старт продаж нового внедорожника Jetour T1 - 06.12.2024, ПРАЙМ

В России анонсировали старт продаж нового внедорожника Jetour T1

В первой половине 2025 года в России появится новый внедорожник Jetour T1, передает "Автостат". | 06.12.2024, ПРАЙМ

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россия

авто

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. В первой половине 2025 года в России появится новый внедорожник Jetour T1, передает "Автостат".Отмечается, что китайская модель Jetour T1 предлагает гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 156 л.с. и суммарной мощностью 204 л.с. Отличительной особенностью Jetour T1 от модели T2 являются более плавные линии кузова.В издании также заметили, что продажи уже представленных на российском рынке моделей - X90 Plus, X70 Plus, X50 и Dashing продолжатся в 2025 году.

https://1prime.ru/20241204/avto-853314382.html

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россия, авто