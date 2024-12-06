https://1prime.ru/20241206/azerbaydzhan-853394095.html
В Азербайджане зафиксировали снижение доходов от месторождения "Шахдениз"
В Азербайджане зафиксировали снижение доходов от месторождения "Шахдениз" - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Азербайджане зафиксировали снижение доходов от месторождения "Шахдениз"
Доходы госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР, SOCAR) от газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в Каспийском море за январь-октябрь составили 416,174 миллиона... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T16:08+0300
2024-12-06T16:08+0300
2024-12-06T17:03+0300
экономика
азербайджан
каспийское море
нефть
месторождение шахдениз
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_9860d3a1f9ae27a7d6a708e6534d500b.jpg
БАКУ, 6 дек - ПРАЙМ. Доходы госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР, SOCAR) от газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в Каспийском море за январь-октябрь составили 416,174 миллиона долларов, что в 3,14 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении фонда. "С начала 2024 года по 1 ноября текущего года государственный нефтяной фонд Азербайджана получил доход в размере 416,174 миллиона долларов США с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это в 3,14 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении. Также, по данным фонда, доходы от продажи конденсата с месторождения "Шахдениз" за отчетный период сократились почти в три раза – до 115,409 миллиона долларов. Договор о долевом распределении добычи с месторождения "Шахдениз" был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте участвуют компании BP (оператор - 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), "Лукойл" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).Кроме того, поступления в ГНФАР, SOCAR от реализации проекта разработки нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия за первые 10 месяцев года сократились почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 725,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении фонда."С начала текущего года по 1 ноября доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" составили 5 миллиардов 725,4 миллионов долларов США, что в годовом сравнении меньше на 9,9%", - сообщило ведомство.По данным ГНФАР, в 2023 году указанный показатель был на уровне 6 353,8 миллиарда долларов.Контракт на разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" был подписан в 1994 году. Новое соглашение о разработке блока месторождений АЧГ до 2050 года было подписано 4 сентября 2017 года в Баку. Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37%, SOCAR - 25%, Chevron - 9,57%, INPEX - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31%.
https://1prime.ru/20241113/gaz-852806363.html
азербайджан
каспийское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_ad41c854695b931d513c419baa729059.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, каспийское море, нефть, месторождение шахдениз
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, Каспийское море, Нефть, месторождение Шахдениз
В Азербайджане зафиксировали снижение доходов от месторождения "Шахдениз"
Госнефтефонд Азербайджана: доходы от "Шахдениза" за 10 месяцев упали в 3 раза
БАКУ, 6 дек - ПРАЙМ. Доходы госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР, SOCAR) от газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в Каспийском море за январь-октябрь составили 416,174 миллиона долларов, что в 3,14 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении фонда.
"С начала 2024 года по 1 ноября текущего года государственный нефтяной фонд Азербайджана получил доход в размере 416,174 миллиона долларов США с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это в 3,14 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.
Также, по данным фонда, доходы от продажи конденсата с месторождения "Шахдениз" за отчетный период сократились почти в три раза – до 115,409 миллиона долларов.
Договор о долевом распределении добычи с месторождения "Шахдениз" был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте участвуют компании BP (оператор - 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), "Лукойл" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).
Кроме того, поступления в ГНФАР, SOCAR от реализации проекта разработки нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия за первые 10 месяцев года сократились почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 725,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении фонда.
"С начала текущего года по 1 ноября доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" составили 5 миллиардов 725,4 миллионов долларов США, что в годовом сравнении меньше на 9,9%", - сообщило ведомство.
По данным ГНФАР, в 2023 году указанный показатель был на уровне 6 353,8 миллиарда долларов.
Контракт на разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" был подписан в 1994 году. Новое соглашение о разработке блока месторождений АЧГ до 2050 года было подписано 4 сентября 2017 года в Баку. Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37%, SOCAR - 25%, Chevron - 9,57%, INPEX - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31%.
Стали известны сроки поставок газа из Азербайджана в Словакию