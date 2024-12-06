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Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/brent-853401686.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель - 06.12.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель
Мировые цены на нефть усилили снижение к концу недели, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с середины ноября опустилась ниже 71 доллара, следует из... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T18:15+0300
2024-12-06T18:15+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили снижение к концу недели, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с середины ноября опустилась ниже 71 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 18.09 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,6%, до 70,94 доллара за баррель. Ниже 71 доллара показатель находится впервые с 18 ноября. Январские фьючерсы WTI дешевеют на 1,7%, до 67,13 доллара за баррель.
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нефть, биржевые торги, brent
Экономика, Нефть, биржевые торги, Brent
18:15 06.12.2024
 
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 18 ноября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили снижение к концу недели, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с середины ноября опустилась ниже 71 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.09 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,6%, до 70,94 доллара за баррель. Ниже 71 доллара показатель находится впервые с 18 ноября.
Январские фьючерсы WTI дешевеют на 1,7%, до 67,13 доллара за баррель.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
ОПЕК+ отложил до апреля увеличение добычи нефти, заявил Новак
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