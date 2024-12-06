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В Белом доме рассказали об остатке денег на Украину перед приходом Трампа - 06.12.2024, ПРАЙМ
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В Белом доме рассказали об остатке денег на Украину перед приходом Трампа
В Белом доме рассказали об остатке денег на Украину перед приходом Трампа - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Белом доме рассказали об остатке денег на Украину перед приходом Трампа
Администрация президента США Джо Байдена не знает, сколько средств на военную помощь Киеву останется неиспользованной к приходу нового главы государства... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T23:28+0300
2024-12-06T23:48+0300
политика
сша
белый дом
поддержка украины
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена не знает, сколько средств на военную помощь Киеву останется неиспользованной к приходу нового главы государства Дональда Трампа. Об этом заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, все видят, как администрация продолжает делать объявления о поддержке Украины."У меня нет для вас оценочных данных, как много денег может остаться или не остаться за следующие 45 дней", — сказала она. Пресс-секретарь добавила, что несмотря на отсутствие понимания в этом вопросе, нынешние власти США нацелены потратить оставшиеся средства, чтобы Киев получил "необходимые ресурсы". В четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у Вашингтона остается более девяти миллиардов долларов согласованной для Киева военной помощи, включая $2,21 млрд, заложенных на закупку нового оборудования, а $6,8 млрд — на отправку Украине военного имущества со складов Минобороны США. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, белый дом, поддержка украины, джо байден, дональд трамп
Политика, США, Белый дом, поддержка Украины, Джо Байден, Дональд Трамп
23:28 06.12.2024 (обновлено: 23:48 06.12.2024)
 
В Белом доме рассказали об остатке денег на Украину перед приходом Трампа

Жан-Пьер: в Белом доме не знают, сколько денег будет для Киева к приходу Трампа

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 6 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена не знает, сколько средств на военную помощь Киеву останется неиспользованной к приходу нового главы государства Дональда Трампа. Об этом заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, все видят, как администрация продолжает делать объявления о поддержке Украины.
"У меня нет для вас оценочных данных, как много денег может остаться или не остаться за следующие 45 дней", — сказала она.
Пресс-секретарь добавила, что несмотря на отсутствие понимания в этом вопросе, нынешние власти США нацелены потратить оставшиеся средства, чтобы Киев получил "необходимые ресурсы".
В четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у Вашингтона остается более девяти миллиардов долларов согласованной для Киева военной помощи, включая $2,21 млрд, заложенных на закупку нового оборудования, а $6,8 млрд — на отправку Украине военного имущества со складов Минобороны США.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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