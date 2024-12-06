https://1prime.ru/20241206/kurs-853400372.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 7 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 7 декабря - 06.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 7 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 54,29 копейки, до 13,5970 рубля, курс доллара - на 3,96 рубля, до 99,4215 рубля, курс... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T17:50+0300
2024-12-06T17:50+0300
2024-12-06T17:51+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 54,29 копейки, до 13,5970 рубля, курс доллара - на 3,96 рубля, до 99,4215 рубля, курс евро - на 3,48 рубля, до 106,3040 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241206/rubl-853381913.html
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 7 декабря
ЦБ: курс юаня с 7 декабря - 13,60 руб, доллара - 99,42 руб, евро - 106,30 руб
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 54,29 копейки, до 13,5970 рубля, курс доллара - на 3,96 рубля, до 99,4215 рубля, курс евро - на 3,48 рубля, до 106,3040 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
"Сбер" не увидел пространства для существенного ослабления рубля