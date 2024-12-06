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Стало известно, когда появятся новый минивэн от "АвтоВАЗа"
Стало известно, когда появятся новый минивэн от "АвтоВАЗа" - 06.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда появятся новый минивэн от "АвтоВАЗа"
"АвтоВАЗ" до конца нынешнего года намерен наладить выпуск семиместного минивэна Lada Largus и Largus Cross. Об этом пишет "Российская газета". | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T18:57+0300
2024-12-06T18:57+0300
2024-12-06T18:57+0300
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МОСКВА, 6 дек – ПРЙАМ. "АвтоВАЗ" до конца нынешнего года намерен наладить выпуск семиместного минивэна Lada Largus и Largus Cross. Об этом пишет "Российская газета".Отмечается, что производство Largus организовано на заводе в Ижевске. Весной 2024 года там начали выпускать пятиместные универсалы и фургоны данной модели. Они комплектуются двигателями мощностью 90 и 106 лошадиных сил объемом 1,6-литра. В паре с ними идет пятиступенчатая механическая коробка передач.Цена универсала стартует от 1,5 миллиона рублей, а фургона — от 1,6 миллиона рублей.
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россия, авто, автоваз, lada largus
Экономика, РОССИЯ, Авто, АвтоВАЗ, Lada Largus
Стало известно, когда появятся новый минивэн от "АвтоВАЗа"
"РГ": "АвтоВАЗ" возобновит выпуск 7-местного Largus и Largus Cross до конца года