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Стало известно, когда появятся новый минивэн от "АвтоВАЗа"

Стало известно, когда появятся новый минивэн от "АвтоВАЗа" - 06.12.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда появятся новый минивэн от "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" до конца нынешнего года намерен наладить выпуск семиместного минивэна Lada Largus и Largus Cross. Об этом пишет "Российская газета". | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T18:57+0300

2024-12-06T18:57+0300

2024-12-06T18:57+0300

экономика

россия

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автоваз

lada largus

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МОСКВА, 6 дек – ПРЙАМ. "АвтоВАЗ" до конца нынешнего года намерен наладить выпуск семиместного минивэна Lada Largus и Largus Cross. Об этом пишет "Российская газета".Отмечается, что производство Largus организовано на заводе в Ижевске. Весной 2024 года там начали выпускать пятиместные универсалы и фургоны данной модели. Они комплектуются двигателями мощностью 90 и 106 лошадиных сил объемом 1,6-литра. В паре с ними идет пятиступенчатая механическая коробка передач.Цена универсала стартует от 1,5 миллиона рублей, а фургона — от 1,6 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20241205/ramnik-853365125.html

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россия, авто, автоваз, lada largus