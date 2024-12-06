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Цены на нефть слабо колеблются на ряде факторов

Цены на нефть слабо колеблются на ряде факторов - 06.12.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть слабо колеблются на ряде факторов

Мировые цены на нефть слабо колеблются в пятницу утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T08:52+0300

2024-12-06T08:52+0300

2024-12-06T08:52+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо колеблются в пятницу утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,07% - до 72,04 доллара за баррель. Январские фьючерсы WTI росли в цене на 0,01%, до 68,31 доллара, минутами ранее котировки данной марки несколько снижались. Участники рынка оценивают прошедшие в четверг заседания ОПЕК+. Альянс по итогам министерской встречи в четверг продлил добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца марта 2025 года, а ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки - до конца 2026 года. Следующая встреча глав делегаций запланирована на 28 мая. Также, согласно еженедельным данным управления энергетической информации минэнерго США, опубликованным ранее на неделе, запасы нефти в стране по 29 ноября сократились на 5,1 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 423,4 миллиона баррелей, что больше, чем предполагали аналитики. Кроме того, в пятницу вечером ожидается выход данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок. За неделю по 29 ноября их число сократилось на две - до 477 агрегатов.

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нефть