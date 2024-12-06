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Поставка нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновилась - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Поставка нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновилась
Поставка нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновилась - 06.12.2024, ПРАЙМ
Поставка нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновилась
В пятницу утром возобновилась поставка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", сообщило издание Novinky со ссылкой на фирму-получателя сырья Orlen... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:10+0300
2024-12-06T11:10+0300
энергетика
чехия
нефть
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ПРАГА, 6 дек – ПРАЙМ. В пятницу утром возобновилась поставка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", сообщило издание Novinky со ссылкой на фирму-получателя сырья Orlen Unipetrol. "В пятницу утром возобновилась поставка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", об этом изданию сообщили в компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ", - говорится в сообщении. Нефть по трубопроводу "Дружба" не поступала в Чехию два дня. Посредством "Дружбы" Чехия" получает 58% импортируемой нефти.
https://1prime.ru/20241205/chekhiya-853354676.html
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чехия, нефть
Энергетика, ЧЕХИЯ, Нефть
11:10 06.12.2024
 
Поставка нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновилась

Novinky: поставка нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновилась

© fotolia.comНефтепровод
Нефтепровод - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© fotolia.com
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ПРАГА, 6 дек – ПРАЙМ. В пятницу утром возобновилась поставка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", сообщило издание Novinky со ссылкой на фирму-получателя сырья Orlen Unipetrol.
"В пятницу утром возобновилась поставка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", об этом изданию сообщили в компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ", - говорится в сообщении.
Нефть по трубопроводу "Дружба" не поступала в Чехию два дня. Посредством "Дружбы" Чехия" получает 58% импортируемой нефти.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
В Чехии рассказали о ситуации с поставками нефти по "Дружбе"
Вчера, 14:04
 
ЭнергетикаЧЕХИЯНефть
 
 
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