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Поставка нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновилась

Поставка нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновилась - 06.12.2024, ПРАЙМ

Поставка нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновилась

В пятницу утром возобновилась поставка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", сообщило издание Novinky со ссылкой на фирму-получателя сырья Orlen... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T11:10+0300

2024-12-06T11:10+0300

2024-12-06T11:10+0300

энергетика

чехия

нефть

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ПРАГА, 6 дек – ПРАЙМ. В пятницу утром возобновилась поставка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", сообщило издание Novinky со ссылкой на фирму-получателя сырья Orlen Unipetrol. "В пятницу утром возобновилась поставка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", об этом изданию сообщили в компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ", - говорится в сообщении. Нефть по трубопроводу "Дружба" не поступала в Чехию два дня. Посредством "Дружбы" Чехия" получает 58% импортируемой нефти.

https://1prime.ru/20241205/chekhiya-853354676.html

чехия

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чехия, нефть