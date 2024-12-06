https://1prime.ru/20241206/neft-853388234.html

Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче

Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче - 06.12.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на 1% после решений ОПЕК+ в четверг по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T14:35+0300

2024-12-06T14:35+0300

2024-12-06T14:35+0300

энергетика

россия

нефть

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на 1% после решений ОПЕК+ в четверг по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,03% - до 71,35 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 1,04%, до 67,59 доллара. В четверг состоялось заседание всех глав ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам были продлены текущие квоты до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года. "Решение ОПЕК сохранить добровольное сокращение добычи... стало третьим случаем, когда группа отложила повышение добычи. План группы также указывает на более медленное увеличение добычи, чем раньше", - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ Research. Эксперты добавляют, что рынок по-прежнему обеспокоен слабым ростом спроса в Китае, который был разочаровывающим в этом году. Также в пятницу вечером ожидается публикация данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок. За неделю по 29 ноября их число сократилось на две - до 477 агрегатов.

https://1prime.ru/20241206/toplivo-853388097.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, опек