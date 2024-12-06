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Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче
Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче - 06.12.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче
Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на 1% после решений ОПЕК+ в четверг по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:35+0300
2024-12-06T14:35+0300
2024-12-06T14:35+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на 1% после решений ОПЕК+ в четверг по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,03% - до 71,35 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 1,04%, до 67,59 доллара. В четверг состоялось заседание всех глав ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам были продлены текущие квоты до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года. "Решение ОПЕК сохранить добровольное сокращение добычи... стало третьим случаем, когда группа отложила повышение добычи. План группы также указывает на более медленное увеличение добычи, чем раньше", - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ Research. Эксперты добавляют, что рынок по-прежнему обеспокоен слабым ростом спроса в Китае, который был разочаровывающим в этом году. Также в пятницу вечером ожидается публикация данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок. За неделю по 29 ноября их число сократилось на две - до 477 агрегатов.
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россия, нефть, опек
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ОПЕК
Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче
Цены на нефть снижаются на 1% после решений ОПЕК+ о добыче
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на 1% после решений ОПЕК+ в четверг по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,03% - до 71,35 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 1,04%, до 67,59 доллара.
В четверг состоялось заседание всех глав ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам были продлены текущие квоты до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года.
"Решение ОПЕК сохранить добровольное сокращение добычи... стало третьим случаем, когда группа отложила повышение добычи. План группы также указывает на более медленное увеличение добычи, чем раньше", - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ Research.
Эксперты добавляют, что рынок по-прежнему обеспокоен слабым ростом спроса в Китае, который был разочаровывающим в этом году.
Также в пятницу вечером ожидается публикация данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок. За неделю по 29 ноября их число сократилось на две - до 477 агрегатов.
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