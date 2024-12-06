Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241206/neft-853388234.html
Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче
Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче - 06.12.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче
Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на 1% после решений ОПЕК+ в четверг по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:35+0300
2024-12-06T14:35+0300
энергетика
россия
нефть
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на 1% после решений ОПЕК+ в четверг по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,03% - до 71,35 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 1,04%, до 67,59 доллара. В четверг состоялось заседание всех глав ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам были продлены текущие квоты до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года. "Решение ОПЕК сохранить добровольное сокращение добычи... стало третьим случаем, когда группа отложила повышение добычи. План группы также указывает на более медленное увеличение добычи, чем раньше", - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ Research. Эксперты добавляют, что рынок по-прежнему обеспокоен слабым ростом спроса в Китае, который был разочаровывающим в этом году. Также в пятницу вечером ожидается публикация данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок. За неделю по 29 ноября их число сократилось на две - до 477 агрегатов.
https://1prime.ru/20241206/toplivo-853388097.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_a88113e6874e8f8a2241ece371b234cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, опек
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ОПЕК
14:35 06.12.2024
 
Цены на нефть перешли к снижению после решений ОПЕК+ о добыче

Цены на нефть снижаются на 1% после решений ОПЕК+ о добыче

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на 1% после решений ОПЕК+ в четверг по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,03% - до 71,35 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 1,04%, до 67,59 доллара.
В четверг состоялось заседание всех глав ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам были продлены текущие квоты до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года.
"Решение ОПЕК сохранить добровольное сокращение добычи... стало третьим случаем, когда группа отложила повышение добычи. План группы также указывает на более медленное увеличение добычи, чем раньше", - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ Research.
Эксперты добавляют, что рынок по-прежнему обеспокоен слабым ростом спроса в Китае, который был разочаровывающим в этом году.
Также в пятницу вечером ожидается публикация данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок. За неделю по 29 ноября их число сократилось на две - до 477 агрегатов.
Вывеска предприятия Газпромнефть в Капотне
"Газпром нефть" увеличила поставки топлива аграриям
14:29
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала