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Эксперт объяснил, почему падают цены на нефть

Эксперт объяснил, почему падают цены на нефть - 06.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему падают цены на нефть

Цены на нефть падают из-за неизбежности профицита на мировом рынке, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T21:15+0300

2024-12-06T21:15+0300

2024-12-06T21:16+0300

экономика

нефть

опек

мировой нефтяной рынок

добыча нефти

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть падают из-за неизбежности профицита на мировом рынке, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Ранее в пятницу цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 71 доллара за баррель впервые с 18 ноября. По состоянию на 20.29 мск стоимость барреля нефти снижалась на 1,04%, до 71,34 доллара. "Коррекция цен – закономерная реакция на решение ОПЕК+ продлить срок действия текущих квот еще на три месяца. Рынок понимает, что рост добычи в США, Гайане и Бразилии уже в следующем году обеспечит профицит, из-за чего средняя цена Brent опустится ниже 70 долларов за баррель", - прокомментировал спад стоимости нефти эксперт. По его словам, у альянса есть выбор: идти на дальнейшее сокращение добычи, пытаясь поддержать цены, или согласиться с неизбежностью профицита на рынке и перейти к увеличению предложения, которое может отчасти перекрыть потери от падения цен. В этих условиях страны ОПЕК+ решили сохранить статус-кво и перенести этот выбор на более поздний срок, отметил Родионов. "Однако этот выбор всё придется делать, и развилка, по сути, одна: будет ли выход из сделки ОПЕК+ хаотичным, как это было в марте 2020 г., или упорядоченным (чего добиться непросто). Сам же исход сделки предрешен", - заключил он. В четверг состоялось заседание всех глав ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам были продлены текущие квоты до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года. И теперь ОПЕК+ уйдет от них до конца 2026 года вместо сентября 2025 года. В текущем году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Но по итогам встречи было объявлено, что страны со сверхдобычей нефти обновят планы с учетом перепроизводства в течение всего 2024 года - графики будут продлены до конца июня 2026 года.

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нефть, опек, мировой нефтяной рынок, добыча нефти