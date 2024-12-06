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Названа главная причина финансовой катастрофы Nissan
Названа главная причина финансовой катастрофы Nissan - 06.12.2024, ПРАЙМ
Названа главная причина финансовой катастрофы Nissan
Главной причиной финансовой катастрофы Nissan являются ошибки руководства компании, сообщило издание Motor со ссылкой на данные агентства Reuters. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:39+0300
2024-12-06T14:39+0300
2024-12-06T14:39+0300
экономика
авто
бизнес
nissan
прибыль
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Главной причиной финансовой катастрофы Nissan являются ошибки руководства компании, сообщило издание Motor со ссылкой на данные агентства Reuters.Отмечается, что несколько работников компании рассказали Reuters на условиях анонимности, что несколько лет назад гендиректор Nissan Макото Учида поставил все на "чистые" электрокары и отказался от выпуска гибридов. При этом он не рассчитывал на то, что спрос на бензоэлектрические машины будет расти с большой скоростью. Позднее это подтвердил и сам Учида.В ноябре текущего года компания отчиталась об обрушении операционной прибыли. За первую половину финансового года показатель упал на 90%, а чистая прибыль — на 94%.В связи с этим Nissan встал на путь жесткой экономии и объявил о сокращении производства на 20%, увольнениях и снижении прогноза операционной прибыли за 2025 финансовый год с 500 млрд иен до 150 млрд иен.Также отмечается, что компания скорректировала план по электрификации. К2027 году она намерена выпустить более 30 новых моделей, и почти половину из них оснастит бензиновыми двигателями. При этом данная стратегия под угрозой, так как по некоторым прогнозам Nissan осталось существовать 12-14 месяцев, если он не отыщет инвесторов.
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авто, бизнес, nissan, прибыль
Экономика, Авто, Бизнес, Nissan, прибыль
Названа главная причина финансовой катастрофы Nissan
Reuters: проблемы Nissan связаны с отказом компании от выпуска гибридных авто
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ.
Главной причиной финансовой катастрофы Nissan являются ошибки руководства компании, сообщило издание Motor
со ссылкой на данные агентства Reuters.
Отмечается, что несколько работников компании рассказали Reuters на условиях анонимности, что несколько лет назад гендиректор Nissan Макото Учида поставил все на "чистые" электрокары и отказался от выпуска гибридов. При этом он не рассчитывал на то, что спрос на бензоэлектрические машины будет расти с большой скоростью. Позднее это подтвердил и сам Учида.
В ноябре текущего года компания отчиталась об обрушении операционной прибыли. За первую половину финансового года показатель упал на 90%, а чистая прибыль — на 94%.
В связи с этим Nissan встал на путь жесткой экономии и объявил о сокращении производства на 20%, увольнениях и снижении прогноза операционной прибыли за 2025 финансовый год с 500 млрд иен до 150 млрд иен.
Также отмечается, что компания скорректировала план по электрификации. К2027 году она намерена выпустить более 30 новых моделей, и почти половину из них оснастит бензиновыми двигателями. При этом данная стратегия под угрозой, так как по некоторым прогнозам Nissan осталось существовать 12-14 месяцев, если он не отыщет инвесторов.
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