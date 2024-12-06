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В Саудовской Аравии рассказали, когда улучшится ситуация на рынке для ОПЕК+

В Саудовской Аравии рассказали, когда улучшится ситуация на рынке для ОПЕК+ - 06.12.2024, ПРАЙМ

В Саудовской Аравии рассказали, когда улучшится ситуация на рынке для ОПЕК+

ОПЕК+ считает, что ситуация на мировом рынке нефти "будет лучше" для нее, чем прогнозируется сейчас, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T17:43+0300

2024-12-06T17:43+0300

2024-12-06T17:43+0300

экономика

саудовская аравия

нефть

опек

нефтяной рынок

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. ОПЕК+ считает, что ситуация на мировом рынке нефти "будет лучше" для нее, чем прогнозируется сейчас, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман. "Мы считаем, что рынок в следующем году будет лучше, чем прогнозируется", - сказал он в интервью телеканалу CNBC. По его словам, в текущем году ОПЕК+ помешало то, что некоторые страны альянса не выполняли свои обязательства сократить нефтедобычу должным образом, и накапливался избыточный объем, требующий компенсации. А она, в свою очередь, займет время. "И поэтому идея вывести на рынок 2,5 миллиона (баррелей в сутки - ред.) за один год была практически невыполнима", - сказал министр, отметив, что в связи с этим было принято решение расширить период выхода из добровольных ограничений, а также компенсаций, с одного года до полутора. В четверг состоялось заседание всех глав ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам были продлены текущие квоты до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года. И теперь ОПЕК+ уйдет от них до конца 2026 года вместо сентября 2025 года. В текущем году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Но по итогам встречи было объявлено, что страны со сверхдобычей нефти обновят планы с учетом перепроизводства в течение всего 2024 года - графики будут продлены до конца июня 2026 года.

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саудовская аравия

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саудовская аравия, нефть, опек, нефтяной рынок