Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Саудовской Аравии рассказали, когда улучшится ситуация на рынке для ОПЕК+ - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/opek-853400188.html
В Саудовской Аравии рассказали, когда улучшится ситуация на рынке для ОПЕК+
В Саудовской Аравии рассказали, когда улучшится ситуация на рынке для ОПЕК+ - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Саудовской Аравии рассказали, когда улучшится ситуация на рынке для ОПЕК+
ОПЕК+ считает, что ситуация на мировом рынке нефти "будет лучше" для нее, чем прогнозируется сейчас, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T17:43+0300
2024-12-06T17:43+0300
экономика
саудовская аравия
нефть
опек
нефтяной рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. ОПЕК+ считает, что ситуация на мировом рынке нефти "будет лучше" для нее, чем прогнозируется сейчас, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман. "Мы считаем, что рынок в следующем году будет лучше, чем прогнозируется", - сказал он в интервью телеканалу CNBC. По его словам, в текущем году ОПЕК+ помешало то, что некоторые страны альянса не выполняли свои обязательства сократить нефтедобычу должным образом, и накапливался избыточный объем, требующий компенсации. А она, в свою очередь, займет время. "И поэтому идея вывести на рынок 2,5 миллиона (баррелей в сутки - ред.) за один год была практически невыполнима", - сказал министр, отметив, что в связи с этим было принято решение расширить период выхода из добровольных ограничений, а также компенсаций, с одного года до полутора. В четверг состоялось заседание всех глав ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам были продлены текущие квоты до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года. И теперь ОПЕК+ уйдет от них до конца 2026 года вместо сентября 2025 года. В текущем году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Но по итогам встречи было объявлено, что страны со сверхдобычей нефти обновят планы с учетом перепроизводства в течение всего 2024 года - графики будут продлены до конца июня 2026 года.
https://1prime.ru/20241205/resheniya-853371011.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
саудовская аравия, нефть, опек, нефтяной рынок
Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Нефть, ОПЕК, нефтяной рынок
17:43 06.12.2024
 
В Саудовской Аравии рассказали, когда улучшится ситуация на рынке для ОПЕК+

Минэнерго Саудовской Арави: ситуация на рынке улучшится для ОПЕК+ в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. ОПЕК+ считает, что ситуация на мировом рынке нефти "будет лучше" для нее, чем прогнозируется сейчас, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.
"Мы считаем, что рынок в следующем году будет лучше, чем прогнозируется", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, в текущем году ОПЕК+ помешало то, что некоторые страны альянса не выполняли свои обязательства сократить нефтедобычу должным образом, и накапливался избыточный объем, требующий компенсации. А она, в свою очередь, займет время.
"И поэтому идея вывести на рынок 2,5 миллиона (баррелей в сутки - ред.) за один год была практически невыполнима", - сказал министр, отметив, что в связи с этим было принято решение расширить период выхода из добровольных ограничений, а также компенсаций, с одного года до полутора.
В четверг состоялось заседание всех глав ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам были продлены текущие квоты до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года. И теперь ОПЕК+ уйдет от них до конца 2026 года вместо сентября 2025 года.
В текущем году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Но по итогам встречи было объявлено, что страны со сверхдобычей нефти обновят планы с учетом перепроизводства в течение всего 2024 года - графики будут продлены до конца июня 2026 года.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Эксперты прокомментировали решения ОПЕК+ по ограничениям на нефтедобычу
Вчера, 20:31
 
ЭкономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯНефтьОПЕКнефтяной рынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала