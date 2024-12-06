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ВС России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ
ВС России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ - 06.12.2024, ПРАЙМ
ВС России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Об этом агентству РИА Новости сообщил разведчик, старший расчета БПЛА с | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:52+0300
2024-12-06T14:52+0300
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 6 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Об этом агентству РИА Новости сообщил разведчик, старший расчета БПЛА с позывным "Белый"."Недавно был выявлен укреп противника, также там находилась антенна Starlink, всевозможные выносы (оборудование - ред.), FPV-шники (операторы дронов - ред)", - заявил собеседник издания.Военнослужащий сообщил о произведенной атаке с применением огнеметной системы "Солнцепек". Он отметил, что опорный пункт был идентифицирован, а огонь был скорректирован с помощью его расчета.Огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" используется для выполнения боевых задач на линии соприкосновения с врагом, поддержки пехоты и танков. Она способна охватить до четырех квадратных километров разрушительным огнем одним залпом.
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вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
14:52 06.12.2024
 
ВС России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ

ВС России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в районе Работино

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 6 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Об этом агентству РИА Новости сообщил разведчик, старший расчета БПЛА с позывным "Белый".
"Недавно был выявлен укреп противника, также там находилась антенна Starlink, всевозможные выносы (оборудование - ред.), FPV-шники (операторы дронов - ред)", - заявил собеседник издания.
Военнослужащий сообщил о произведенной атаке с применением огнеметной системы "Солнцепек". Он отметил, что опорный пункт был идентифицирован, а огонь был скорректирован с помощью его расчета.
Огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" используется для выполнения боевых задач на линии соприкосновения с врагом, поддержки пехоты и танков. Она способна охватить до четырех квадратных километров разрушительным огнем одним залпом.
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