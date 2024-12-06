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Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения и подчеркнул, что Россия будет активно сотрудничать с Киргизией... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:20+0300
2024-12-06T09:20+0300
2024-12-06T09:20+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения и подчеркнул, что Россия будет активно сотрудничать с Киргизией для укрепления двусторонних связей и обеспечения региональной безопасности."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения", - сказано в сообщении главы государства.В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил вклад Жапарова в укрепление союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. Президент России пожелал Жапарову здоровья, благополучия и успехов в его государственной деятельности на благо народа Киргизской Республики.
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россия, киргизия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление двусторонних связей с РФ
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения и подчеркнул, что Россия будет активно сотрудничать с Киргизией для укрепления двусторонних связей и обеспечения региональной безопасности.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения", - сказано в сообщении главы государства.
В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил вклад Жапарова в укрепление союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. Президент России пожелал Жапарову здоровья, благополучия и успехов в его государственной деятельности на благо народа Киргизской Республики.
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