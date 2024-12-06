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Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения и подчеркнул, что Россия будет активно сотрудничать с Киргизией... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:20+0300
2024-12-06T09:20+0300
политика
россия
киргизия
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения и подчеркнул, что Россия будет активно сотрудничать с Киргизией для укрепления двусторонних связей и обеспечения региональной безопасности."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения", - сказано в сообщении главы государства.В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил вклад Жапарова в укрепление союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. Президент России пожелал Жапарову здоровья, благополучия и успехов в его государственной деятельности на благо народа Киргизской Республики.
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россия, киргизия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин
09:20 06.12.2024
 
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией

Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление двусторонних связей с РФ

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения и подчеркнул, что Россия будет активно сотрудничать с Киргизией для укрепления двусторонних связей и обеспечения региональной безопасности.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения", - сказано в сообщении главы государства.
В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил вклад Жапарова в укрепление союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. Президент России пожелал Жапарову здоровья, благополучия и успехов в его государственной деятельности на благо народа Киргизской Республики.
Флаг Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Киргизия и Россия планируют нарастить ежегодный товарооборот
12 сентября, 09:14
 
ПолитикаРОССИЯКИРГИЗИЯВладимир Путин
 
 
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