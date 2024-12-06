https://1prime.ru/20241206/rubl-853401063.html

Рубль на Мосбирже вернулся на уровни конца октября

Рубль на Мосбирже вернулся на уровни конца октября - 06.12.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже вернулся на уровни конца октября

Рубль на Московской бирже в пятницу продолжил активно расти против юаня и вернулся на максимумы с конца октября - ниже отметки 13,5 рубля, следует из данных... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T18:05+0300

2024-12-06T18:05+0300

2024-12-06T18:05+0300

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу продолжил активно расти против юаня и вернулся на максимумы с конца октября - ниже отметки 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.50 мск падал на 46 копеек, до 13,47 рубля. Снижение составило 3,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,35-13,85 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 164,8 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,74 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,405 против 7,278 на форексе. РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЛЛИ Рубль в пятницу уверенно рос против юаня на Мосбирже четвертый день подряд. В итоге курс упал до минимумов с конца октября - ниже ключевого уровня 13,5 рубля. "Мощная коррекция рубля, которая происходит уже несколько дней подряд, поддерживается тем, что изначально участники рынка излишне эмоционально оценили риски новых санкций, а реальность оказалась более благоприятной (в результате с рынка ушел избыточный навес спроса на валюту). Стабилизации могло помочь и усиление продаж экспортеров. При этом, отмена покупок валюты ЦБ, как мы полагаем, имела лишь небольшой прямой эффект и вряд ли стала ключевым фактором стабилизации курса", - комментируют аналитики Райффайзенбанка. При этом юаневая ставка денежного рынка обновила минимум с января, упав до 0,52% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,76% накануне. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.53 мск падает на 1,4%, до 71,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 105,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Сильное укрепление рубля, произошедшее за последние несколько дней, может быть обусловлено концентрированной продажей иностранной валюты, накопившейся в период проблем с платежами за экспорт и в целом переводами в страну, вызванных недавними санкциями США против ряда наших банков, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, этот фактор быстро себя исчерпает, и рубль возобновит ослабление. В результате курс юаня способен вернуться в район 13,6–13,8 рубля на следующей неделе", - оценивает он. В среднем за последние несколько месяцев, при прочих равных, чистые продажи валюты Центробанком позволяют рублю быть крепче на 2-3% (а сам по себе эффект приостановки регулярных покупок и того меньше: 0,5-1%), что с учетом значительной внутридневной волатильности торгов, практически незаметно, отмечают аналитики Райффайзенбанка. "Впрочем, словесные интервенции или другие действия властей, направленные на смягчение ситуации, обычно эффективно работают для купирования паники", - полагают они.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань