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Рубль на Мосбирже вернулся на максимумы с конца октября
Рубль на Мосбирже вернулся на максимумы с конца октября - 06.12.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже вернулся на максимумы с конца октября
Рубль на Московской бирже в пятницу продолжил активно расти против юаня и вернулся на максимумы с конца октября - ниже отметки 13,5 рубля, следует из данных... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T21:55+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу продолжил активно расти против юаня и вернулся на максимумы с конца октября - ниже отметки 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 52 копейки, до 13,41 рубля. За неделю юань упал на 1,09 рубля. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,35-14,73 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил 170,6 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,32 рубля. РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЛЛИ Рубль в пятницу уверенно рос против юаня на Мосбирже уже четвертую торговую сессию подряд. В итоге курс упал до минимумов с конца октября - ниже ключевого уровня 13,5 рубля. "Быстрое ослабление рубля, вероятно, было связано с временным ростом спроса на иностранную валюту из-за новых санкций против отдельных российских банков и рисков возникновения инфраструктурных проблем с внешнеторговыми расчетами. Однако ситуация стабилизировалась после словесных интервенций представителей Банка России и правительства", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 21.40 мск падала на 0,9%, до 71,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 106 пунктов. ПРОГНОЗЫ Идет активная перенастройка каналов расчетов за российский экспорт, нарушенных недавними санкциями, считает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". "Предложение инвалюты на рынке выросло после приостановки покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Текущий импульс укрепления рубля стоит рассматривать как возвращение курса к экономически и рыночно оправданным уровням после спекулятивной атаки на фоне локальной неопределенности и ажиотажа. Прогноз на неделю по биржевому курсу юаня – 13-14 рублей, по доллару – 98-102 рубля. Баланс факторов сместился в пользу рубля", - добавляет он. Российская валюта провела неделю в стадии коррекции от многомесячных минимумов, получая поддержку в том числе от комментариев представителей властей РФ об отсутствии потенциала её дальнейшего ослабления и перспективе нормализации курса, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Рубль на Мосбирже вернулся на максимумы с конца октября
Курс юаня на Мосбирже снизился на 52 копейки, до 13,41 рубля
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу продолжил активно расти против юаня и вернулся на максимумы с конца октября - ниже отметки 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 52 копейки, до 13,41 рубля.
За неделю юань упал на 1,09 рубля. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,35-14,73 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил 170,6 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,32 рубля.
Рубль в пятницу уверенно рос против юаня на Мосбирже уже четвертую торговую сессию подряд. В итоге курс упал до минимумов с конца октября - ниже ключевого уровня 13,5 рубля.
"Быстрое ослабление рубля, вероятно, было связано с временным ростом спроса на иностранную валюту из-за новых санкций против отдельных российских банков и рисков возникновения инфраструктурных проблем с внешнеторговыми расчетами. Однако ситуация стабилизировалась после словесных интервенций представителей Банка России и правительства", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Стоимость нефти к 21.40 мск падала на 0,9%, до 71,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 106 пунктов.
Идет активная перенастройка каналов расчетов за российский экспорт, нарушенных недавними санкциями, считает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
"Предложение инвалюты на рынке выросло после приостановки покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Текущий импульс укрепления рубля стоит рассматривать как возвращение курса к экономически и рыночно оправданным уровням после спекулятивной атаки на фоне локальной неопределенности и ажиотажа. Прогноз на неделю по биржевому курсу юаня – 13-14 рублей, по доллару – 98-102 рубля. Баланс факторов сместился в пользу рубля", - добавляет он.
Российская валюта провела неделю в стадии коррекции от многомесячных минимумов, получая поддержку в том числе от комментариев представителей властей РФ об отсутствии потенциала её дальнейшего ослабления и перспективе нормализации курса, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
Эксперт объяснил, почему падают цены на нефть