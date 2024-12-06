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ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко - 06.12.2024, ПРАЙМ
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко
ВС России выбили украинских военнослужащих с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР. Об этом агентству РИА Новости заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T08:59+0300
2024-12-06T08:59+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. ВС России выбили украинских военнослужащих с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР. Об этом агентству РИА Новости заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр нашим военнослужащим удалось выбить противника с занимаемых позиций, занять более выгодные рубежи и позиции в восточной части города", - рассказал собеседник агентства.Марочко также добавил, что Вооруженные силы России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Сергеевка на Свято-Кременском участке фронта в Донбассе.Во время артиллерийских обстрелов и массированного огня войск РХБЗ, украинские боевики использовали различные укрытия, включая готовые железные конструкции, которые предоставил украинский олигарх, отметил он со ссылкой на собственные источники.
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вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
08:59 06.12.2024
 
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко

Марочко: ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в восточной части Часова Яра

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. ВС России выбили украинских военнослужащих с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР. Об этом агентству РИА Новости заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр нашим военнослужащим удалось выбить противника с занимаемых позиций, занять более выгодные рубежи и позиции в восточной части города", - рассказал собеседник агентства.
Марочко также добавил, что Вооруженные силы России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Сергеевка на Свято-Кременском участке фронта в Донбассе.
Во время артиллерийских обстрелов и массированного огня войск РХБЗ, украинские боевики использовали различные укрытия, включая готовые железные конструкции, которые предоставил украинский олигарх, отметил он со ссылкой на собственные источники.
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