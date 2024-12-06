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"Циан" увеличил чистую прибыль на 19%

"Циан" увеличил чистую прибыль на 19% - 06.12.2024, ПРАЙМ

"Циан" увеличил чистую прибыль на 19%

Компания Cian PLC, которой принадлежит одна из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", увеличила чистую прибыль за девять... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:38+0300

2024-12-06T15:38+0300

2024-12-06T15:38+0300

россия

циан

прибыль

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Компания Cian PLC, которой принадлежит одна из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", увеличила чистую прибыль за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% - до 1,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В нем указывается, что выручка компании по итогам девяти месяцев выросла на 15% - до 9,6 миллиарда рублей. В том числе выручка основного бизнеса увеличилась на 14% год к году - до 9 миллиардов рублей. Показатель скорректированной EBITDA по результатам девяти месяцев вырос на 13% - до 2,3 миллиарда рублей. Рентабельность по ней сократилась на 0,3 процентного пункта - до 24,1%, добавляется в сообщении. При этом в третьем квартале текущего года относительного аналогичного периода 2023 года "Циан" сократил чистую прибыль на 8% - до 748 миллионов рублей. Выручка сократилась на 2% - до 3,2 миллиарда рублей, в том числе выручка основного бизнеса осталась без изменений (3 миллиарда рублей). Показатель скорректированной EBITDA упал на 54% год к году - до 500 миллионов рублей, а рентабельность по ней снизилась на 17,7 процентного пункта - до 15,8%. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd. Она провела редомициляцию в Россию.

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россия, циан, прибыль